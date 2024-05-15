Ekonomi

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Mayıs ayı genişletilmiş üye toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının konuşmacı konuğu Televizyon Programcısı-Gazeteci-Yazar Cem Seymen oldu.

ANTGİAD Mayıs ayı genişletilmiş üye toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının konuşmacı konuğu Televizyon Programcısı-Gazeteci-Yazar Cem Seymen oldu.

Toplantı, ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş'ın açış konuşmasıyla başladı. Siyaset, ekonomi, gençlik, başlıklarında açıklamalarda bulunan Ercan Yavaş konuşmasının ağırlığını ekonomiye verdi. Yavaş, "Enflasyon ne yazık ki halen artış trendini sürdürüyor. TÜİK verileri ile piyasada yaşanan enflasyon gerçeklerinin uyuşmadığını da hepimiz biliyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki enflasyon ve faizler inişe geçsin ve piyasalar kendi dinamikleriyle hareket etmeye başlasın. Bu kapsamda sıkı para politikasının gevşemesini, piyasanın canlandırılmasını ve istihdam artışı için uygun ortamın oluşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte, kemer sıkma politikaları devam edecekse kamu otoritesinin de kendi kemerlerini sıkmasını ve kara deliklerini kapatmasını talep ediyoruz" dedi.

"Ülkemizin geleceği biz gençlerin omuzlarında"

19 Mayıs haftasına da geniş yer ayıran Ercan Yavaş, "Atatürk'ümüz gençliği ülkenin en büyük zenginliği olarak görmüş ve biz genç kuşağa büyük güven duymuştur. Biz gençlere bilgiyle donanmış, vatansever, ilerici ve modern bir nesil olma çağrısı yapmıştır. 19 Mayıs, bu çağrının ve Atatürk'ün gençliğe olan inancının tam bir ifadesidir. Gençler olarak bizler, bu günü bir bayram olarak değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve görev bilinciyle kabul etmeliyiz. Ülkemizin geleceği biz gençlerin omuzlarındadır. Omuzlarımızdaki yüksek sorumluluğun farkındayız. Biz gençler olarak, genç iş insanları olarak; Atatürk'ümüzün imkansızlıklar içinde kurduğu ve bizlere emanet ettiği Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaya ant içiyoruz" dedi.

"Akıl Çağında Türkiye'nin Yeni Hikayesi"

Başkan Ercan Yavaş'ın konuşmasından sonra kürsüye gelen konuk konuşmacı Cem Seymen, "Akıl Çağında Türkiye'nin Yeni Hikayesi" başlıklı 2 saat süren bir konuşma yaptı. Cem Seymen, "Dünya yeni bir yol ayrımında. Artık bizden daha akıllı hem de bizim oluşturduğumuz bir teknolojik devrim var. Bu teknolojik akılın adı 'yapay zeka'. Yazılımı, kodlamayı, algoritmayı, bilimi, teknolojiyi öne çıkaran ülkeler yeni dijital dünyada öne çıkacaklar" dedi.

Türkiye'nin bu yeni fırsat penceresini yakalayabileceğinin altını çizen Seymen, "Türkiye'nin çok akıllı ve girişimciliğe çok yatkın bir gençliği var. Gençlik, Türkiye'nin en büyük hazinesidir. Yeter ki ülkemizi yönetenler gençlerimizin önünü açsın" dedi. Seymen konuşmasında, tarımdan, turizme ve dijital ekonomiye uzanan çok geniş yelpazede konulara yer verdi. ANTGİAD üyelerinin de ilgiyle izlediği konuşmanın bir bölümü soru-cevap şeklinde gerçekleşti.

Toplantının sonunda, ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, Cem Seymen'e katkılarından dolayı bir onur plaketi takdim etti. - ANTALYA