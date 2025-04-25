ANTGİAD Toplantısında Çevik İşletmelere Vurgu

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Nisan ayı genişletilmiş üye toplantısında konuşan Başkan Ercan Yavaş,

Trump'ın anlık kararlarının küresel ekonomide büyük dalgalanmalara yol açtığını belirterek, "Çok hızlı stratejik kararlar alabilen çevik işletmelere dönüşmek zorundayız" dedi.

Otomotiv ve yatırım dünyasının önde gelen isimlerinden iş insanı Selim Kosif'in konuk olduğu toplantı, klasik konferans anlayışının ötesine geçerek soru-cevap formatında, interaktif bir yapıda düzenlendi. Toplantının moderatörlüğünü ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş üstlenirken, gündemde girişimcilikten eğitime, Gelenekselden Geleceğe: Otomotivde Oyunun Kuralları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasında ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, küresel gelişmelerin iş dünyasına etkilerini ve Türkiye'nin stratejik konumunu değerlendirerek dikkat çekici mesajlar verdi. "Trump sonrası küresel ticarette artan belirsizlik ortamında, tüm işletmeler çevik ve dirençli yapılara dönüşmek zorunda" diyen Yavaş, Trump cephesinden gelen ani kararların dünya ekonomisinde büyük dalgalanmalara yol açtığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Trump'ın anlık kararlarının küresel ekonomide çok büyük şoklar oluşturduğu gerçeğinden hareketle, çok hızlı stratejik kararlar alabilen çevik işletmelere dönüşmek zorundayız."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da özel bir vurgu yapan Yavaş, "Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil; eşit fırsatlar sunan, girişimi destekleyen, liyakati önceleyen bir ekonomik sistemdir. Liyakat olmazsa, devletin işleyişi bozulur. Devletin her kademesinde liyakatın esas alınması, olmazsa olmazımızdır" dedi.

Yavaş, ekonomik büyümenin ancak güçlü bir hukuk zemini ve özgürlük ortamında mümkün olabileceğini vurguladı ve şu açıklamaları yaptı:

"Yatırımların kalıcılığı, hukuka duyulan güvenle şekillenir. Hukukun üstünlüğü, girişimciliğin ve ekonomik kalkınmanın temelidir. Adalet de devletin temelidir. Adil bir hukuk sistemi, yatırımcılar için en değerli çekim merkezidir. Artık ezber cümlelerle yol alınmıyor. Biz yeni nesil iş insanları olarak yenilikten, cesaretten ve hesaplanmış risklerden besleniyoruz. Risk alabilmek önemli ama yeterli değil. Bugünün dünyasında sadece cesaret değil; analiz, öngörü, sezgi ve veriye dayalı strateji gerekir. Kör cesaret değil, bilinçli adım. Başarı çoğu zaman konfor alanının dışına çıkmakla mümkün olur. Ama o alandan çıkarken yere sağlam basmak gerekir. Bir ülke gençlerini eğitir, yetiştirir ve topluma kazandırır. O genç aldığı ışığı topluma yansıtır. Bu döngü kalkınmanın kaldıraç noktasıdır. Ama bu kaldıraç, nitelikli eğitim ortamları yok edilirse kırılır. Nitelikli eğitim ortamının ana bileşenleri öğretmenler ve iyi işleyen bir eğitim sistemidir."

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme de konuşmasında geniş yer ayıran Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimize bir kez daha gösterdi ki, bu coğrafyada yaşamanın sorumluluğu, bilimi rehber edinmeyi zorunlu kılıyor. Artık geçici çözümler, günü kurtaran politikalar değil; bilime dayalı kalıcı adımlar atmalıyız. Türkiye'nin birinci derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeğiyle, her kurumun ve yerel yönetimin bir Deprem Eylem Planı ve Afet Yönetim Stratejisi olması kaçınılmazdır. Ancak bu yetmez. Uzun yıllardır süregelen bir planlama hatasına dikkat çekmek zorundayız: Ülkemizin tüm stratejik yatırımlarının, sanayi ve lojistik üslerinin büyük bir kısmı İstanbul ve çevresine yığılmış durumda. Bu, hem insan hayatı hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük bir risk oluşturuyor. Stratejik üretim merkezlerini, altyapı yatırımlarını ve lojistik tesisleri Anadolu'nun daha güvenli, düşük riskli illerine taşımaya hemen başlamalıyız. Bu sadece afetlerden korunmak değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini güvence altına almaktır. Öte yandan, sadece yeni yatırımların yönünü değiştirmekle yetinmemeliyiz. Deprem riski taşıyan illerimizdeki mevcut yapı stokunun, bilimsel analizlere ve risk haritalarına dayalı olarak hızla yenilenmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu noktada kentsel dönüşüm, yalnızca bina yenileme süreci olarak değil; altyapısıyla, ulaşımıyla, sosyal donatılarıyla bir yaşam planlaması olarak ele alınmalıdır. Ancak burada en önemli konu, vatandaşın bu dönüşüm sürecinde yalnız bırakılmamasıdır. Kentsel dönüşümün finansman modeli, kamunun gücünü, özel sektörün dinamizmini ve uluslararası finansman imkanları bir araya getiren ama asla vatandaşın omzuna yeni yükler bindirmeyen bir sistemle tasarlanmalıdır. Aksi takdirde dönüşüm ya başlamaz ya da yarım kalır."

"Fırsatları zamanında değerlendirin"

Vizyon, Disiplin ve Zamanlama Toplantısı'nın onur konuğu iş insanı Selim Kosif, girişimciliğin temel taşlarını şu üç başlıkla özetleyip, "Vizyon sahibi olun. Disiplinden taviz vermeyin. Fırsatları zamanında değerlendirin" dedi. Kosif, yeni nesil iş insanlarının sadece sezgiyle değil, veriye ve doğru analizlere dayalı kararlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Otomotivin geleceği: Mobilite çağına geçiş

Klasik otomotiv anlayışının geride kaldığını, artık sadece araç üretmenin değil, mobilite çözümleri sunmanın ve mobilite yazılımları geliştirmenin ön planda olduğunu ifade eden Kosif, "Türkiye bu dönüşümde izleyici değil, aktif oyuncu olmalı. Sadece otomobil üretmek yetmez; batarya, yazılım, altyapı gibi alanlarda da liderlik gerekir. Amerika'nın Çin menşeli otomobillere uyguladığı vergiler, Türkiye'nin üretim merkezi olma yolunda bir fırsat oluşturuyor. Bu dönemi doğru okuyarak, stratejik hamlelerle konum almalıyız" açıklamasında bulundu.

ANTGİAD genişletilmiş üye toplantısı, yeni üyelere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANTALYA