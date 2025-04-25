ANTGİAD Toplantısında Çevik İşletmelere Vurgu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ANTGİAD Toplantısında Çevik İşletmelere Vurgu

ANTGİAD Toplantısında Çevik İşletmelere Vurgu

Ercan Yavaş, Trump'ın kararlarının etkileri ve çevik işletmelerin önemini vurguladı.

25.04.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Nisan ayı genişletilmiş üye toplantısında konuşan Başkan Ercan Yavaş,

Trump'ın anlık kararlarının küresel ekonomide büyük dalgalanmalara yol açtığını belirterek, "Çok hızlı stratejik kararlar alabilen çevik işletmelere dönüşmek zorundayız" dedi.

Otomotiv ve yatırım dünyasının önde gelen isimlerinden iş insanı Selim Kosif'in konuk olduğu toplantı, klasik konferans anlayışının ötesine geçerek soru-cevap formatında, interaktif bir yapıda düzenlendi. Toplantının moderatörlüğünü ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş üstlenirken, gündemde girişimcilikten eğitime, Gelenekselden Geleceğe: Otomotivde Oyunun Kuralları ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasında ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş, küresel gelişmelerin iş dünyasına etkilerini ve Türkiye'nin stratejik konumunu değerlendirerek dikkat çekici mesajlar verdi. "Trump sonrası küresel ticarette artan belirsizlik ortamında, tüm işletmeler çevik ve dirençli yapılara dönüşmek zorunda" diyen Yavaş, Trump cephesinden gelen ani kararların dünya ekonomisinde büyük dalgalanmalara yol açtığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Trump'ın anlık kararlarının küresel ekonomide çok büyük şoklar oluşturduğu gerçeğinden hareketle, çok hızlı stratejik kararlar alabilen çevik işletmelere dönüşmek zorundayız."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na da özel bir vurgu yapan Yavaş, "Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil; eşit fırsatlar sunan, girişimi destekleyen, liyakati önceleyen bir ekonomik sistemdir. Liyakat olmazsa, devletin işleyişi bozulur. Devletin her kademesinde liyakatın esas alınması, olmazsa olmazımızdır" dedi.

Yavaş, ekonomik büyümenin ancak güçlü bir hukuk zemini ve özgürlük ortamında mümkün olabileceğini vurguladı ve şu açıklamaları yaptı:

"Yatırımların kalıcılığı, hukuka duyulan güvenle şekillenir. Hukukun üstünlüğü, girişimciliğin ve ekonomik kalkınmanın temelidir. Adalet de devletin temelidir. Adil bir hukuk sistemi, yatırımcılar için en değerli çekim merkezidir. Artık ezber cümlelerle yol alınmıyor. Biz yeni nesil iş insanları olarak yenilikten, cesaretten ve hesaplanmış risklerden besleniyoruz. Risk alabilmek önemli ama yeterli değil. Bugünün dünyasında sadece cesaret değil; analiz, öngörü, sezgi ve veriye dayalı strateji gerekir. Kör cesaret değil, bilinçli adım. Başarı çoğu zaman konfor alanının dışına çıkmakla mümkün olur. Ama o alandan çıkarken yere sağlam basmak gerekir. Bir ülke gençlerini eğitir, yetiştirir ve topluma kazandırır. O genç aldığı ışığı topluma yansıtır. Bu döngü kalkınmanın kaldıraç noktasıdır. Ama bu kaldıraç, nitelikli eğitim ortamları yok edilirse kırılır. Nitelikli eğitim ortamının ana bileşenleri öğretmenler ve iyi işleyen bir eğitim sistemidir."

İstanbul'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depreme de konuşmasında geniş yer ayıran Yavaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem hepimize bir kez daha gösterdi ki, bu coğrafyada yaşamanın sorumluluğu, bilimi rehber edinmeyi zorunlu kılıyor. Artık geçici çözümler, günü kurtaran politikalar değil; bilime dayalı kalıcı adımlar atmalıyız. Türkiye'nin birinci derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeğiyle, her kurumun ve yerel yönetimin bir Deprem Eylem Planı ve Afet Yönetim Stratejisi olması kaçınılmazdır. Ancak bu yetmez. Uzun yıllardır süregelen bir planlama hatasına dikkat çekmek zorundayız: Ülkemizin tüm stratejik yatırımlarının, sanayi ve lojistik üslerinin büyük bir kısmı İstanbul ve çevresine yığılmış durumda. Bu, hem insan hayatı hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük bir risk oluşturuyor. Stratejik üretim merkezlerini, altyapı yatırımlarını ve lojistik tesisleri Anadolu'nun daha güvenli, düşük riskli illerine taşımaya hemen başlamalıyız. Bu sadece afetlerden korunmak değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini güvence altına almaktır. Öte yandan, sadece yeni yatırımların yönünü değiştirmekle yetinmemeliyiz. Deprem riski taşıyan illerimizdeki mevcut yapı stokunun, bilimsel analizlere ve risk haritalarına dayalı olarak hızla yenilenmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu noktada kentsel dönüşüm, yalnızca bina yenileme süreci olarak değil; altyapısıyla, ulaşımıyla, sosyal donatılarıyla bir yaşam planlaması olarak ele alınmalıdır. Ancak burada en önemli konu, vatandaşın bu dönüşüm sürecinde yalnız bırakılmamasıdır. Kentsel dönüşümün finansman modeli, kamunun gücünü, özel sektörün dinamizmini ve uluslararası finansman imkanları bir araya getiren ama asla vatandaşın omzuna yeni yükler bindirmeyen bir sistemle tasarlanmalıdır. Aksi takdirde dönüşüm ya başlamaz ya da yarım kalır."

"Fırsatları zamanında değerlendirin"

Vizyon, Disiplin ve Zamanlama Toplantısı'nın onur konuğu iş insanı Selim Kosif, girişimciliğin temel taşlarını şu üç başlıkla özetleyip, "Vizyon sahibi olun. Disiplinden taviz vermeyin. Fırsatları zamanında değerlendirin" dedi. Kosif, yeni nesil iş insanlarının sadece sezgiyle değil, veriye ve doğru analizlere dayalı kararlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Otomotivin geleceği: Mobilite çağına geçiş

Klasik otomotiv anlayışının geride kaldığını, artık sadece araç üretmenin değil, mobilite çözümleri sunmanın ve mobilite yazılımları geliştirmenin ön planda olduğunu ifade eden Kosif, "Türkiye bu dönüşümde izleyici değil, aktif oyuncu olmalı. Sadece otomobil üretmek yetmez; batarya, yazılım, altyapı gibi alanlarda da liderlik gerekir. Amerika'nın Çin menşeli otomobillere uyguladığı vergiler, Türkiye'nin üretim merkezi olma yolunda bir fırsat oluşturuyor. Bu dönemi doğru okuyarak, stratejik hamlelerle konum almalıyız" açıklamasında bulundu.

ANTGİAD genişletilmiş üye toplantısı, yeni üyelere plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, antalya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ANTGİAD Toplantısında Çevik İşletmelere Vurgu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes İstanbul’daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı
Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi
Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu Pompalı tüfekli dehşetinde kocanın savunması kan dondurdu
Tam takım otobüsüne biniyordu Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti Tam takım otobüsüne biniyordu! Taraftarların yüzüne baka baka istifa etti
30 Nisan’a kadar sürecek THY’den yeni tavan fiyat kararı 30 Nisan'a kadar sürecek! THY'den yeni tavan fiyat kararı
Ahmet Ercan 6.2’den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi Ahmet Ercan 6.2'den sonra büyük İstanbul depremi için tarih verdi
Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi Göztepeli Romulo için dünya devi devreye girdi
Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun Kenan Yıldız Premier Lig devine hayırlı olsun
İOKBS ertelendi mi 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB’den açıklama İOKBS ertelendi mi? 2025 bursluluk sınavına ilişkin MEB'den açıklama
Şara’dan Türkiye ve Rusya’ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz Şara'dan Türkiye ve Rusya'ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz
Teknik direktörlüğe geri dönüyor Thierry Henry, dev takımın başına geçecek Teknik direktörlüğe geri dönüyor! Thierry Henry, dev takımın başına geçecek

14:27 Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:09 Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
13:58 Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
12:51 Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
19:07 Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a rakip çıktı 2 gün sonra adaylığını açıklayacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak
19:02 Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti
18:53 Macron’dan Putin’e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var... Macron'dan Putin'e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var...
18:42 Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki patlama anı kamerada Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlama anı kamerada
18:39 Başkan görevi bırakıyor 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir Başkan görevi bırakıyor! 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir
18:25 Filenin Sultanları’nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu
18:23 Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:01 Tuzla’da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı
17:57 Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize ’Opara bebeğe müdahale yapmayın’ dediler Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize 'Opara bebeğe müdahale yapmayın' dediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 14:51:26. #7.13#
SON DAKİKA: ANTGİAD Toplantısında Çevik İşletmelere Vurgu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.