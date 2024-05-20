ANTİAD Heyeti Karadağ'da İş Birlikleri İçin Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

ANTİAD Heyeti Karadağ'da İş Birlikleri İçin Temaslarda Bulundu

ANTİAD Heyeti Karadağ\'da İş Birlikleri İçin Temaslarda Bulundu

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyeleri, Karadağ seyahati kapsamında iş birlikleri kurmak üzere çeşitli temaslarda bulundu. ANTİAD heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Montenegro Podgorista Büyükelçiliği'ni ziyaret etti ve Karadağ Türk Ticaret Odası yönetimiyle bir araya geldi. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Montenegro Podgorista Ticaret Müşavirliği'nde görüşmeler gerçekleştirildi. Heyet, bölgedeki iş insanlarıyla da bir araya gelerek yeni ticari ilişkiler geliştirdi. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu, seyahatin verimli geçtiğini ve her iki ülke için güzel iş birliklerinin olacağını belirtti.

20.05.2024 15:00
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Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD) Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Karadağ seyahatinde, iş birlikleri kurmak üzere bir dizi temasta bulunuldu.

ANTİAD heyetinin ilk ziyareti Başkent Podgorica'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Montenegro Podgorista Büyükelçiliği'ne oldu. ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu ve beraberindeki heyet Türkiye Cumhuriyeti Montenegro Podgorista Büyükelçisi Barış Kalkavan'a yaptığı ziyarette; Karadağ Türk Ticaret Odası (MONTENEGRO TURKCHAM) Başkanı Burhan Genç ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Pazar araştırması yaptılar

Karadağ-Türkiye ilişkileri, güncel uluslararası ilişkiler ve bölge hakkında ticari yatırımların konuşulduğu görüşmenin ardından ANTİAD heyeti, Karadağ Türk Ticaret Odası Başkanı Burhan Genç'e Antalyaspor atkısı, yöresel turunç reçeli ve günün anısına hediye takdim etti. Pazar araştırması yapmak ve yeni ticari ilişkiler geliştirmek amacıyla Karadağ'a giden heyetin ikinci durağı ise Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Montenegro Podgorista Ticaret Müşavirliği oldu. Türkiye Cumhuriyeti Ticari Ataşesi Erdal Karaömeroğlu'yla bir araya gelen ANTİAD heyeti, bölgenin özellikleri ve ticareti hakkında bilgiler aldığı görüşmenin ardından Ticari Ataşe Erdal Karaömeroğlu'na günün anısına hediye takdimi yaptı. Antalyalı heyet, Türk Ticaret Odası ve Ticaret Ataşeliği görüşmelerinin ardından akşam yemeğinde bölgedeki iş insanlarıyla bir araya geldi.

"Her iki ülke için güzel işbirlikleri olacak"

Verimli bir seyahat gerçekleştirdiklerini belirten Antalya İş İnsanları Derneği Başkanı Bilal Köleoğlu, "Karadağ'ın ticari ve yatırım fırsatlarının konuşulduğu görüşmeler oldukça verimli geçti. Ülkeler arasında ilişkilerin görüşüldüğü görüşmenin ardından akşam yemeğinde yeniden bir araya geldik. Ayrıca bölgede ticaret yapan iş insanlarıyla da görüşme ve temas kurma şansını yakaladık. Her iki ülke için güzel müjdelerin verileceği bir seyahat oldu" dedi.

Gezinin ikinci gününde ise ANTİAD üyeleri ve aileleri Montenegro turunda eğlenceli vakit geçirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ANTİAD Heyeti Karadağ'da İş Birlikleri İçin Temaslarda Bulundu - Son Dakika

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