Ekonomi

Anzer Balı'nda sağım tamamlandı

Sağımı yapılan Anzer Balları tescillenmek üzere tahlile gönderilecek

RİZE - Rize'nin coğrafi işaretli dünyaca ünlü ürünü olan Anzer Balı'nın sağımları tamamlanırken, sağımı gerçekleştirilen ballar tescillenmek üzere tahlile gönderilecek.

40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda üretimi gerçekleştiren Anzer Balları'nın sağım işlemleri tamamlandı. Sağım işlemleri tamamlanan ballar, hakiki Anzer Balı olup olmadığının öğrenilmesi için Hacettepe Üniversitesine tahlile gönderilecek. Hakiki Anzer Balı olan balların dolumlarının gerçekleştirilmesinin ardından bu sezonun ilk balları raflarda satışa sunulacak. Bu yıl Anzer Balının kilogram fiyatı 4 bin TL'den satışa çıkarıldı. Anzer balı, hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça talep görüyor.

Sağımları yapıla balların tahlile gönderileceğini ifade eden Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, "Şimdi tabii ki kovanlarımıza baktığımız zaman yani yayla normal bir sezon olduğu görülmektedir. Yani ortalama bir kovandan 3 kilonun üzerinde bal var. Bazı kovanlarda da 3-5 kilogramdan daha yüksek miktarda bal var. Anzer Yaylası'ndan bu sene 2024-2025 sezonu için Anzer Balı'nın bir kilogram fiyatını 4 bin TL olarak belirlemiştir. Yarım kilosu 2 bin TL iken 250 gramı da bin TL üzerinden satışa çıkarılacaktır. Tabii ki bal sağımı işlemi yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı Anzer Balları'nı bir depoda barındırarak, oradan numune işlemleri alınarak Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Bölümüne gönderilecektir. Orada 'Anzer florasına bu ballar uygun mu değil mi?' diye tahlil edilecek. Tahlil yapıldıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde Rize Arıcılar Birliği denetiminde ve Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü denetiminde Anzer Balları'nın dolumları coğrafi işaretli olarak yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl 7-10 ton arasında bir toplam bal olacağı kanaatini taşıyoruz"

Yurt dışından da Anzer balına rağbet olduğunu belirten Muzaffer Deniz, "Tahmini olarak 7 tonun üzerinde bir bal bekliyoruz. Bu yıl 7-10 ton arasında bir toplam bal olacağı kanaatini taşıyoruz. Anzer Balı coğrafi işareti olarak coğrafi tescil logosuyla teşhirlenmiş olan bir üründür. O nedenle hakiki ve gerçek Anzer Balı almak isteyen müşterilerimiz kesinlikle coğrafi patentli, üzerinde seri numarası olan balları almalıdır. Bu şekilde olan balı almalarını kendilerine tavsiye ediyoruz. Anzer Balı pahalı bir bal olması sebebiyle bunun haliyle sahtesi piyasada maalesef çok fazla bir miktarda var. Onun için coğrafi patentli alınan ürünler gerçek Anzer Balı'dır. Bizim tercihimiz kesinlikle öncelikle kendi insanımızdır. İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Finlandiya, İskoçya ve hatta Japonya var. Son yıllarda da dediğim gibi Arap ülkelerinden, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Suudi Arabistan, Katar buralardan da Anzer balığı yoğun talebi bizde gelmektedir ama maalesef tabii ki çok fazla bal olmadığı için her yere yetişmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.