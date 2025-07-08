AOSB\'den 12 Firma İSO Listesinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" listesinde, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren 12 firma yer aldı.

Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alan bu firmalar, üretim hacimleri, ihracat potansiyelleri ve sektörel katkılarıyla dikkat çekiyor. AOSB'nin sanayi altyapısının güçlü yapısını bir kez daha gözler önüne seren bu başarı, bölgenin üretim gücünü ve katma değerli sanayi vizyonunu yansıtıyor.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, listeye giren firmaları kutlayarak şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın bu prestijli listede yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağı. Üretimin her alanında değer oluşturan, istihdam sağlayan ve ihracatla ülkemize katkı sunan sanayicilerimizi gönülden tebrik ediyorum. AOSB olarak, yatırımcılarımıza sunduğumuz bütüncül hizmet modeliyle başarılarına destek vermeye devam edeceğiz." - ADANA