AOSB'den Yeni Genişleme Projeleri - Son Dakika
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Ekonomi

AOSB'den Yeni Genişleme Projeleri

AOSB\'den Yeni Genişleme Projeleri
01.06.2025 10:44
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Bekir Sütcü, AOSB'nin yeni genişleme alandaki projelerini ve sürdürülebilir yatırım hedeflerini açıkladı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, toplam 22 milyon metrekarelik mevcut alana ek olarak, 6 milyon metrekarelik 3. ilave alanda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Sütcü, 2025 yılı içerisinde bu alandaki altyapının tamamlanacağını, ayrıca 35 milyon metrekarelik yeni genişleme alanı için onay sürecinin son aşamaya geldiğini açıkladı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin 19. Olağan Genel Kurul toplantısı AOSB Seyhan Salonu'nda; sanayicilerin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin ve Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının divan başkanlığını, bölge sanayicilerinden ve Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum üstlendi. Genel Kurula AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar, Mehmet Tosmur, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Fidan ve Ayzer Gizer Boğa, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile sanayiciler katıldı.

Genel Kurulda söz alan Sütcü, 2024 yılında hayata geçirilen projeleri ve 2025 hedeflerini detaylı bir sunumla aktardı. "Bugün, Adana ihracatının yüzde 60'ını tek başına gerçekleştiren bir organize sanayi bölgesi konumundayız," diyen Bekir Sütcü, AOSB'nin yalnızca üretim değil, istihdam, enerji ve altyapı anlamında da Türkiye'nin en güçlü sanayi bölgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Sütçü, toplam 22 milyon metrekarelik mevcut alana ek olarak, 6 milyon metrekarelik 3. ilave alanda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Sütcü, 2025 yılı içerisinde bu alandaki altyapının tamamlanacağını, ayrıca 35 milyon metrekarelik yeni genişleme alanı için onay sürecinin son aşamaya geldiğini açıkladı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının AOSB'nin öncelikli alanlarından biri olduğuna dikkat çeken Sütcü, 28 adet yeni GES tesisinin devreye alındığını ve 2024 yılı sonunda toplam kurulu gücün 300 MW'a ulaşacağını kaydetti.

Başkan Sütcü, elektrik temininde hem uygun maliyetli tedarik sağlandığını hem de dört farklı organize sanayi bölgesine satış yapıldığını belirtti.

Yeni atık su arıtma tesisi, çamur kurutma yatırımı, LED aydınlatma dönüşümü ve yüksek gerilim hatlarının yenilenmesi gibi çevreci ve altyapı odaklı projelere değinen Başkan Sütcü, "Sadece bugünü değil, gelecek kuşakları da düşünerek sürdürülebilir adımlar atıyoruz" ifadesini kullandı.

6 milyon metrekarelik yeni genişleme alanında yaklaşık 200.000 m'lik bir bölümün sosyal konut projesine ayrıldığını açıklayan Sütcü, "Sanayi bölgemizi, çalışanların yaşayabileceği bir uydu kent haline getirme hedefindeyiz. İlk etapta 500 konutluk bir yapılaşma planlıyoruz" dedi.

2024 yılında devreye alınan ikinci beton santraliyle saatlik 260 m üretim kapasitesine ulaşıldığını ifade eden Sütcü, üç yıl içinde 1 milyar TL değerinde beton üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Sütcü ayrıca, 1 milyar TL'lik vinç yatırımı ve 8 milyon TL değerinde kanal açma aracı ile lojistik ve altyapı hizmetlerinin sanayicilere uygun koşullarda sunulduğunu vurguladı.

2024 yılında yaklaşık 140.000 hastaya hizmet veren Semt Polikliniği ve Acil Servis'in yanı sıra, 2025'te açılan AOSB Anaokulu'nun kadın istihdamına katkı sunduğunu dile getiren Bekir Sütcü, bölgenin sağlık ve eğitim alanındaki yatırımlarıyla da fark oluşturduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda AOSB'nin yalnızca sanayi değil, aynı zamanda sosyal yaşamın da bir parçası olduğuna dikkat çeken Başkan Bekir Sütcü şu sözlerle tamamladı:

"Biz sadece üretim değil, katma değer, istihdam, çevre ve yaşam kalitesine de yatırım yapıyoruz. Kalıcı, ekonomik, sanayici odaklı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz. Daha güçlü bir Türkiye için el birliğiyle çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından Başkan Sütcü, yönetim kurulu üyeleri ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sanayicilerin sorularını yanıtladılar.

Genel kurulda tüm gündem maddeleri oy birliği ile onaylanırken, AOSB yönetimi tüm konuklarına teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Hacı Sabancı, Ekonomi, Enerji, Finans, Çevre, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AOSB'den Yeni Genişleme Projeleri - Son Dakika

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