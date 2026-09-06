AOSB heyeti Bakü\'de 20\'den fazla firmayla iş görüşmesi yaptı

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, farklı ülkelerdeki sanayi bölgeleriyle bilgi ve deneyim paylaşımının yeni iş birliği alanlarının oluşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) heyeti, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kamu kurumları, sanayi bölgeleri ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunarak yatırım, sanayi ve ticaret alanlarında iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB Yapım İşleri Direktörü Emre Ocak ve AOSB Proje Destek Birimi Yöneticisi Özkan Özbek'ten oluşan AOSB heyeti, Bakü'de çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Program kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği ziyaret edildi. Ticaret Başmüşaviri Murat Yaman ve Müsteşar Seyla Sağlık Yavuzer ile bir araya gelen AOSB heyeti, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari ve sınai ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede Azerbaycan'daki yatırım ortamı, sanayi bölgeleri ve Türk firmaları açısından mevcut iş birliği fırsatları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AOSB heyeti, Azerbaycan'ın önemli sanayi merkezlerinden Sumgayıt Endüstriyel Kimya Parkı'nda da incelemelerde bulundu.

Ziyarette bölgenin altyapısı, yatırım imkanlarını, sanayi ekosistemi ve işletmelere sunulan hizmetler hakkında bilgi alındı. Organize sanayi bölgeleri arasındaki deneyim paylaşımı ve iş birliği alanları değerlendirildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Bakü temaslarının AOSB'nin uluslararası iş birliklerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu belirterek, farklı ülkelerdeki sanayi bölgeleriyle bilgi ve deneyim paylaşımının yeni iş birliği alanlarının oluşmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Akpınar, Azerbaycanlı firmalarla yapılan görüşmelerde AOSB'nin yatırımcılara sunduğu imkanların yanı sıra Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin yatırım potansiyelinin de kapsamlı şekilde anlatıldığını kaydetti.

AOSB heyetinin Bakü programında 20'den fazla Azerbaycanlı firma ile iş görüşmesi yapıldı.

Firma temsilcileriyle yapılan görüşmelerde AOSB'nin sanayicilere sunduğu altyapı ve üstyapı hizmetleri, yatırım imkanları, proje destekleri, sanayicilere yönelik hizmetler ve kurumsal uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Görüşmelerde ayrıca Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Bölgenin sunduğu yatırım fırsatları ve özellikle kimya sanayisine yönelik potansiyeli Azerbaycanlı firmalara aktarılırken, karşılıklı yatırım ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

AOSB bünyesinde faaliyet gösteren firmaların uluslararası pazarlara erişimini desteklemek amacıyla geliştirilen AIPEXPORT platformu da Azerbaycanlı firmalara tanıtıldı.

Platform üzerinden AOSB firmalarının ürün ve yetkinliklerinin uluslararası firmalara tanıtılması, yeni ticari bağlantılar kurulması ve firmaların yeni pazarlara erişiminin desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Bakü'deki görüşmelerde, Azerbaycanlı firmalar ile AOSB firmaları arasında yeni ticari bağlantılar kurulmasına yönelik fırsatlar da değerlendirildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB'nin uluslararası temaslarla sanayicilerinin yeni pazarlara ulaşmasına ve iş bağlantılarını geliştirmesine katkı sunduğunu belirterek, Azerbaycan'ın Adana sanayisi açısından önemli iş birliği ve yatırım potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

Bakü'de kamu kurumları, sanayi bölgeleri ve özel sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerin, Türkiye-Azerbaycan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine, firmalar arası iş birliklerinin artırılmasına ve yeni yatırım fırsatlarının oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.