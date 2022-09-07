iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor

Teknoloji devi Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 14'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Apple yeni seride iPhone 13'lerde olduğu gibi 4 modeli piyasaya sunacak.

YENİ CİHAZLAR

Yeni cihazlar, "iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max" olarak kullanıcılarla buluşacak.

YURT DIŞI FİYATLARI

Merakla beklenen tanıtım sonrası yeni iPhone'ların fiyatları da belli oldu. iPhone 14'ler yurt dışında 799 dolardan, iPhone 14 Plus'lar 899 dolardan, iPhone 14 Pro'lar 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max'ler 1099 dolardan satışa sunulacak.

TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 14'leri Türkiye fiyatları ise bir hayli cep yakacak. İşte yeni serinin yurt içinde satışa çıkacağı fiyatlar: