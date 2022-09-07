iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor - Son Dakika
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iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor

07.09.2022 22:48

Merakla beklenen iPhone 14 serisi tanıtıldı. Teknoloji devi Apple'ın CEO'su Tim Cook, cihazlarının teknik özelliklerini açıkladıktan sonra fiyatlarını da tek tek açıkladı. İşte yeni iPhone'ların Türkiye satışa sunulacağı fiyatlar...

Teknoloji devi Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 14'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Apple yeni seride iPhone 13'lerde olduğu gibi 4 modeli piyasaya sunacak.

YENİ CİHAZLAR

Yeni cihazlar, "iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max" olarak kullanıcılarla buluşacak.

YURT DIŞI FİYATLARI

Merakla beklenen tanıtım sonrası yeni iPhone'ların fiyatları da belli oldu. iPhone 14'ler yurt dışında 799 dolardan, iPhone 14 Plus'lar 899 dolardan, iPhone 14 Pro'lar 999 dolardan, iPhone 14 Pro Max'ler 1099 dolardan satışa sunulacak.

TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 14'leri Türkiye fiyatları ise bir hayli cep yakacak. İşte yeni serinin yurt içinde satışa çıkacağı fiyatlar:

  • iPhone 14 128 GB: 30 bin 999 TL
  • iPhone 14 256 GB: 33 bin 599 TL
  • iPhone 14 512 GB: 38 bin 899 TL
  • iPhone 14 Plus 128 GB: 34 bin 999 TL
  • iPhone 14 Plus 256 GB: 37 bin 599 TL
  • iPhone 14 Plus 512 GB: 42 bin 899 TL
  • iPhone 14 Pro 128 GB: 39 bin 999 TL
  • iPhone 14 Pro 256 GB: 42 bin 599 TL
  • iPhone 14 Pro 512 GB: 47 bin 899 TL
  • iPhone 14 Pro 1 TB: 53 bin 199 TL
  • iPhone 14 Pro Max 128 GB: 43 bin 999 TL
  • iPhone 14 Pro Max 256 GB: 46 bin 599 TL
  • iPhone 14 Pro Max 512 GB: 51 bin 899 TL
  • iPhone 14 Pro Max 1 TB: 57 bin 199 TL
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Merakla beklenen iPhone 14 tanıtıldı! İşte yeni Apple ürünlerinin fiyatları... Merakla beklenen iPhone 14 tanıtıldı! İşte yeni Apple ürünlerinin fiyatları...

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Son Dakika Ekonomi iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor - Son Dakika
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