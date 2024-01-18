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Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklandı - Son Dakika
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Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklandı

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, sağlık teknolojisi şirketi Masimo ile patent anlaşmazlığı nedeniyle bazı Apple saatlerine yönelik satış yasağının yürürlüğe girmesinin önüne geçen ihtiyati tedbir kararını temyiz süresi boyunca kaldırdı. Ancak, Apple'ın yeniden tasarladığı saat modelinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentine konu teknolojisini içermemesi durumunda yasak devam edecek.

Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9\'un ABD\'de satışı yasaklandı
18.01.2024 - 00:27,  Güncelleme: 00:29
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NEW Amerikan teknoloji devlerinden Apple'ın kandaki oksijen seviyelerini ölçme özelliği bulunan Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'de satışına ilişkin yasak, yarından itibaren devam edecek.

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, sağlık teknolojisi şirketi Masimo ile patent anlaşmazlığı nedeniyle bazı Apple saatlerine yönelik satış yasağın yürürlüğe girmesinin önüne geçen ihtiyati tedbir kararını temyiz süresi boyunca kaldırdı.

Böylelikle geçici olarak durdurulan satış yasağına yarından itibaren devam edilecek.

Apple'ın akıllı saatlerine ilişkin satış yasağı

Uluslararası ticaret anlaşmazlıklarına bakan ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, geçen yıl ekimde, Apple Watch'un kandaki oksijen seviyelerini ölçme özelliğinin Masimo'nun nabız oksimetresi patentlerini ihlal ettiği kararına varmıştı.

Komisyonunun kararı, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi tarafından veto edilmemişti. 25 Aralık 2023'e kadar veto etme süresi olan Biden yönetiminin kararı veto etmemesiyle Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklanmıştı.

Apple ise Federal Temyiz Mahkemesine başvurarak karara itiraz etmişti. Kararın durdurulması için talepte bulunan Apple, saatlerin yeniden tasarlanmış versiyonlarının Masimo'nun patentlerini ihlal edip etmediğine 12 Ocak'a kadar karar verecek ABD Gümrük ve Sınır Koruma Biriminin değerlendirmesinin beklenmesini istemişti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi de geçen hafta, Apple'ın yeniden tasarladığı Masimo'nun nabız oksimetresi patentine konu teknolojisini içermeyen saat modelinin yasak dışında kaldığına karar vermişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un ABD'de satışı yasaklandı - Son Dakika


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