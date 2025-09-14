Araç Kiralama Talebi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Araç Kiralama Talebi Artıyor

14.09.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKKDER Başkanı Tangün, yaz döneminde araç kiralama talebinin geçen yıla göre arttığını duyurdu.

Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan Tangün, yaz döneminde geçen yıla kıyasla araç kiralama talebinde artış yaşandığını belirterek, "Geçen yıla göre sezonun temmuz başına doğru kaymış olması, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattı. Bu durumun eylül ayında da devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Türkiye'de araç kiralama sektörü, yaz aylarında artan turizm hareketliliği ve iç talebin etkisiyle yoğun dönem geçirdi.

Tatil bölgelerine yolculukların yanı sıra şehir içi kullanımda da talebin artması, kiralama şirketlerinin filo kapasitelerini yüksek seviyede kullanmalarını sağladı.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Tangün, AA muhabirine yaz döneminde geçen yıla kıyasla araç kiralama talebinde artış yaşandığını söyledi.

Tangün, "Geçen yıla göre sezonun temmuz başına doğru kaymış olması, özellikle temmuz ve ağustos aylarında yüksek talep yarattı. Bu durumun eylül ayında da devam ettiğini görüyoruz. Turizmin en önemli tamamlayıcılarından araç kiralama hizmeti, özellikle Ege ve Akdeniz gibi turizm bölgelerinde hem yerli hem de yabancı turist talepleri ile 2025 yaz döneminde ortalama yüzde 15-20 yükseldi." diye konuştu.

"Yaz sezonunda kısa dönem kiralamalarda yoğun talep geldi"

Özarslan Tangün, araç kiralama fiyatları ve filo yeterliliği açısından sektörün performansına işaret ederek, yaz sezonunda kısa dönem kiralamalarda yurt içi ve dışından yoğun talep geldiğini belirtti.

Tangün, sektörün bu talepleri erken planlama, etkin filo yönetimi ve güçlü işbirlikleri sayesinde karşıladığını dile getirerek, operasyonel maliyetler yükselse bile verimliliği artırarak bu durumun fiyatları ciddi şekilde etkilememesinin sağlandığını söyledi.

Müşteri tercihlerinin nasıl şekillendiğine değinen Tangün, araç kiralama sektörünün yeni araçları ve teknolojileri deneyimletme platformu olmaya devam ettiğini dile getirdi.

"Elektrikli araçların kısa dönem kiralamalarında devam eden operasyonel zorluklar var"

Tangün, birçok kullanıcının elektrikli araç teknolojisini veya yeni araç modellerini test amaçlı kiralamayı tercih ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Müşteri tercihlerinde kısa dönem kiralamalarda tatil ve turizm odaklı bir yoğunluk yaşandı ve geçtiğimiz yıla göre kısa dönem kiralamada büyüme yaşandı. Uzun dönem kiralamada ise geçtiğimiz yıllardaki küçülme devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azalma söz konusu. Elektrikli araçların kısa dönem kiralamalarında devam eden operasyonel zorluklar var. Bu araçların ikinci el değerinin belirlenmesindeki güçlükler 'turnover' maliyetlerini de artırıyor.

Müşteri tercihleri açısından ise araç menzillerinin kısa olması, 6-7 saatlik uzun şarj süreleri ve Türkiye genelinde her bölgede hızlı şarja ulaşılmasındaki zorluklar, elektrikli araçların talebini de sınırlandırmakta."

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Turizm, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç Kiralama Talebi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 11:33:21. #7.13#
SON DAKİKA: Araç Kiralama Talebi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.