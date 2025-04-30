Araç Kiralamada Talep Yüzde 38 Arttı

Sorgulamax.com, araç kiralamaya yönelik detaylı istatistikler içeren verilerini kamuoyuna duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi araç kiralama platformu Sorgulamax.com'un elde ettiği araç kiralamaya yönelik veriler, platform kullanıcılarının 2025'in Ocak-Nisan dönemindeki tercihlerine göre şekillendi.

Bu verilere göre, araç kiralamaya talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 oranında artış gösterdi. Bu artışta, özellikle bireysel seyahatler, şehirler arası yolculuklar ve çevreci ulaşım anlayışının güçlenmesi etkili oldu.

Sorgulamax.com üzerinden en fazla araç kiralanan şehirler, sırasıyla İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara ve Adana oldu. İstanbul, toplam kiralamaların yüzde 24'üne ev sahipliği yaparken, İzmir yüzde 16, Antalya yüzde 14, Ankara yüzde 13 ve Adana yüzde 7 oranında tercih edildi. Özellikle turistik hareketliliğin yoğun olduğu İzmir ve Antalya gibi şehirlerde, araç kiralamalarda önemli bir ivme yaşandı.

Kullanıcıların araç tercihlerinde ekonomik sınıf araçlar, yüzde 52 oranıyla ilk sırada, SUV ve "crossover" segmentleri de yüzde 27'lik payla ikinci sırada yer aldı. Geçen yıla kıyasla yüzde 64 oranında artış yaşanan elektrikli araç kiralamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 11'e ulaştı. Lüks segment araçlar ise genel içinde yüzde 10'luk dilimi oluşturdu.

Kullanıcılar, kiralama süresi olarak en çok kısa dönem seçenekleri tercih etti. 2-3 günlük kiralamalar yüzde 45; 4-7 gün günlük kiralamalar yüzde 40'la en çok tercih edilen süre aralıkları oldu. 8 ve üzeri uzun dönem kiralamaların payı ise yüzde 15'de kaldı. Bu sonuçlar, hafta sonu seyahatleri ve kısa tatil planlarının etkisini ortaya koydu.

Müşterilerin yüzde 53'ü, araçlarını havalimanlarından teslim almayı tercih etti. Yüzde 32'si şehir içi ofislerden, yüzde 15'i ise "adrese teslim" hizmetinden yararlanarak araçlarını kullanmaya başladı. Havalimanı teslim seçeneğine, özellikle turizm merkezlerinde yoğun talep gösterildi.

Dizel araçlar, yüzde 48 ile en çok tercih edilen yakıt türü olmaya devam etti. Benzinli araçlar yüzde 41'lik pay alırken, elektrikli araçlar yüzde 11 ile güçlü bir yükseliş gösterdi. Elektrikli araçlara ilginin, düşük kullanım maliyetleri ve çevre bilincinin artmasıyla daha da yükselmesi öngörülüyor.