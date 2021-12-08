Araç sahipleri, aracınızın yaşına göre ödeyeceğiniz yeni vergiler burada!

Yılbaşından itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) uygulanması beklenen yeniden değerleme zammının yüzde 36.2'den yüzde 20-25 aralığına çekilmesi bekleniyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri konu üzerinde çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı indirme veya artırma yetkisi bulunuyor. Şimdiye kadar hiç kullanılmayan yetkinin bu yıl hem kurdaki hem de enflasyondaki artış göz önüne alınarak zammın yüzde 36.1 yerine yüzde 20-25 aralığında çekilmesi için kullanılmak üzere çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.

704 YERİNE 439 LİRA

Eğer vergi artışları beklenildiği gibi frenlenirse en çok satılan 1.3-1.6 motor arası 3 yaşına kadar olan otomobillerde Motorlu Taşıtlar Vergisi artışı 704 liralık yerine 439 lira yükselecek. 2 bin 992 lira yerine 2 bin 636 lira olacak. Yani 356 lira daha az vergi ödenmiş olacak. Bu araçların mevcut vergisi 2 bin 197 lira.

Daha düşük motor hacmine sahip olan otomobillerde ise vergi artışı yüzde 36.2 yerine yüzde 20 olduğunda artan rakam da 456 lira yerine 252 lira olacak. Yani 204 lira daha az vergi ödenecek. Veri tutarı 1.261 liradan 1.513 liraya çıkabilecek. Eğer yeniden değerleme oranında artış olsaydı vergi tutarı 1.717 lira olacaktı.

PAHALI OTOMABİLLERDE FARK 8 BİN LİRAYI GEÇİYOR

Yüksek motor hacimli pahalı otomobillerde ise vergi artışı 18 bin 130 lira yerine 10 bin 21 liraya inebilecek. Yani 8 bin 117 lira daha az olabilecek. Bu otomobillerde vergi tutarı ise 50 bin 107 liradan yüzde 20 yükselişle 60 bin 128 liraya ulaşabilecek. Eğer vergi artışı yüzde 36.2'de kalırsa bu araçların vergisi 68 bin 246 lira olacak.