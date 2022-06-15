Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü

15.06.2022 00:48

Son dönemde üst üste gelen zamlar snrası 28 liranın üzerine çıkan benzine bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 95 kuruş düştü. Fiyat değişikliği sonrası benzinin litresi İstanbul'da 27.51'den, Ankara ve İzmir'de ise 27.63'ten alıcı bulacak.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 95 kuruş düştü.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından İstanbul'da 28.46'dan satılan benzinin litresi 27.51'e düştü. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 28.58'den 27.63'e indi.

SON DÖNEMDE ÜST ÜSTE ZAMLAR GELDİ

Son dönemde akaryakıt fiyatları üst üste zamlandı. 27 Mayıs tarihinde benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş, 28 Mayıs tarihinde benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş, 2 Haziran tarihinde benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş, 8 Haziran tarihinde ise motorine 1 lira 95 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Seyit Torun: Boşa Heves Etme Erdoğan. Milletin Emaneti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'la Emin Ellerde Seyit Torun: Boşa Heves Etme Erdoğan. Milletin Emaneti İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş'la Emin Ellerde Karşıyaka'da Yusuf Güven yası Karşıyaka'da Yusuf Güven yası

İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü - Son Dakika


Son Dakika
00:48 Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü
00:26 Almanya, sahasında İtalya'yı 5-2 mağlup etti
00:25 Kosta Rika, Yeni Zelanda'yı 1-0 yendi! Katar biletini alan son takım oldu
00:02 Muğla'nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, yolculuk ettiği esnada kalp krizi geçirdi
00:00 Macaristan, deplasmanda İngiltere'yi 4-0 mağlup etti
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 01:02:46. #1.13#
SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Benzinin litresi 95 kuruş düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement