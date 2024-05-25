Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya yansırken, 25 Mayıs itibarıyla benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.
Pompaya yansıyan indirim sonrası İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 22 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 41 lira 36 kuruştan satılıyor.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Benzin ve Motorin Fiyatlarına Gece Yarısı Büyük İndirim - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?