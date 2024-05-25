Benzin ve Motorin Fiyatlarına Gece Yarısı Büyük İndirim - Son Dakika
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Ekonomi

Benzin ve Motorin Fiyatlarına Gece Yarısı Büyük İndirim

Benzin ve Motorin Fiyatlarına Gece Yarısı Büyük İndirim

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 1.38 TL indirim yapıldı. Motorin fiyatında ise değişiklik olmadı. İstanbul'da benzinin litresi 41.36 TL olarak satılıyor. Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki ürün fiyatları ve dolar kuruna göre hesaplanıyor. EPGİS ise fiyat değişikliklerini açıklamama kararı almıştı.

25.05.2024 08:39
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

GECE YARISI BÜYÜK İNDİRİM

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya yansırken, 25 Mayıs itibarıyla benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.

İSTANBUL'DA BENZİN 41 LİRA 36 KURUŞTAN SATILIYOR

Pompaya yansıyan indirim sonrası İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 22 kuruştan, benzinin litresi ise ortalama 41 lira 36 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Benzin ve Motorin Fiyatlarına Gece Yarısı Büyük İndirim - Son Dakika

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