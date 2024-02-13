Aralık ayında cari açık tahminlerin altında gerçekleşti

Aralık ayında cari açık 2 milyar 91 milyon dolar ile 3.3 milyar dolar olan tahminlerin altında kalırken, altın ve enerji hariç cari işlem hesabı ise 4.16 milyar dolar fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı 2 milyar 91 milyon dolarla, 3.3 milyar dolara yükselebileceği yönündeki piyasa tahminlerinin altında kaldı. Kasım ayında dış ticaret açığı 2 milyar 722 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.
Bu ayda ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 4 milyar 586 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Resmi rezervlerde ise net 1 milyar 978 milyon dolar oldu.
Aralık ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 317 milyon dolar olurken; hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2.57 milyar dolar olurken, bu kapsamda seyahat kalemi altında net gelirler 1 milyar 696 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Portföy yatırımları kapsamında 1.69 milyar dolar net giriş kaydedilirken; bunun 1 milyar 187 milyon dolarlık kısmı hisse senetlerinde, 1 milyar 154 milyon dolar kısmı ise Devlet İç Borçlanma Senetleri'nde yabancıların yaptığı alımlardan kaynaklandı.
Bu ayda genel hükümet 1 milyar 285 milyon dolar ve bankalar 129 milyon dolar tahvil geri ödemesi gerçekleştirirken, diğer sektörler tahvil ihracıyla 401 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Merkez Bankası revizyon politikası kapsamında Net Hata ve Noksan kalemi; 2019 yılı için 176 milyon dolar, 2020 yılı için 253 milyon dolar, 2021 yılı için 419 milyon dolar, 2022 yılı için 258 milyon dolar ve 2023 yılı Ocak-Kasım dönemi için 434 milyon dolar olarak güncellendi:
Net Hata ve Noksan kalemi, dış dünya ile ekonomik ilişkilerini gösteren ödemeler dengesine ilişkin verilerin derlenmesinde ortaya çıkan hatalar ve eksikliklerin, ödemeler dengesi tablosunda gösterildiği kalemdir.
CHP'de İstanbul ilçe adaylarının tanıtımı için düzenlenen toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a hizmet için tam yol ileri dedi. CHP lideri Özgür Özel'in toplantıya katılmaması dikkat çekti. İmamoğlu, salondan gelen protesto seslerine karşılık olarak CHP kürsüsüne saygı duyulması gerektiğini belirtti. Toplantıda CHP İstanbul Belediye Başkan Adayları da açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Gergin başlayan tanıtım toplantısına CHP lideri Özgür Özel'in katılmaması dikkatlerden kaçmadı.
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