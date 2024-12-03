Arap Turistler Trabzon'daki Konutlarını Satıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Arap Turistler Trabzon'daki Konutlarını Satıyor

Arap Turistler Trabzon\'daki Konutlarını Satıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Arap turistler, geçmişte aldıkları konutları satmaya başladı.

03.12.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turist sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Arap turistlerin Trabzon'da önceki yıllarda aldıkları konutları satmaya başladıkları belirtildi.

Doğa ve yayla turizminin yanı sıra çok sayıda tarihi ve turistik değere sahip Doğu Karadeniz Bölgesi, son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgi odağı haline geldi. Geçmiş yıllarda durgun bir konut piyasasına sahip olan Doğu Karadeniz, özellikle Körfez ülkelerinden gelen yabancı yatırımcılar için Türkiye'de gayrimenkul satın almak istedikleri bir bölge olarak öne çıktı. 2014 yılından itibaren gayrimenkul yatırımı yapma eğilimi artan Arap turistlerin 10 yıl sonra aldıkları konutları satmaya başladığı kaydedildi. 2024 yılında turist sayısında azalışın yaşandığı bölge illerinden Trabzon'da yabancı turistlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Akçaabat ve Yomra ilçelerinde konut satışları dikkat çekti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, bölgede Arap turistlerin konuta yaptıkları yatırımlarda kum saatinin artık tersine çevrilmeye başladığını söyledi. Taflan "Geçmiş yıllarda Körfez ülkelerinden gelenler bayağı buradan konut aldılar. Ama şimdi kum saatini tersine çeviriyoruz. Şuan o konutları alan yabancılar artık yoğun bir şekilde satışa geçti. Bölgemizde maalesef yabancı vatandaşların konut alma gibi bir eğilimi de kalmadı. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bu süreç ne kadar sürecek ne boyutta olacak onu da şimdiden kestirmek zor. Çünkü fiyatların artışları çok enteresan bir durum. Burada konut fiyatlarının çok yüksek olması yabancı yatırımcıları da satış konusunda etkiledi. Yabancılar bu fiyatlardan konut almadığı gibi elinde konut bulunanlar da yüksek fiyatları fırsat görerek satmaya çalışıyor" dedi.

Arap turistlerin bölgeden heveslerini aldıklarını ve eski ilginin de giderek azaldığını kaydeden Taflan, "Artık buradan doydular. Geçmişte yabancı yatırımcılar çok iyi bir dönemde piyasaya girdiler. Tabii bunların piyasaya bu şekle girmesi fiyatları yukarı tırmandı. Fiyatların yükselmesinin tek nedeni ben Trabzon veya bölgemiz için ifade etmek istersem arazi yapısının çok kısıtlı oluşuna bağlıyorum. Arap turistler bölgemizden gidiyor. Eskisi gibi gelmiyorlar. 10 yıldır bu şehre gelen insan bunca yıl aynı yeri gördüğü zaman bıkkınlık gelebiliyor. Bunlar ekonomik anlamda güçlü insanlar. Finans anlamında bunların bir sıkıntısı yok. Yarın Türkiye'nin başka bir iline ilgi gösterebilirler. Sonra bir bakmışsın dünyanın başka bir yerine ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, trabzon, Ekonomi, turist, Körfez, Turizm, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arap Turistler Trabzon'daki Konutlarını Satıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
10:09 Okullardaki yeni tehlike Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar Okullardaki yeni tehlike! Meyve suyu kutusuna saklayıp içeri sokuyorlar
09:59 Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu Kasım ayında enflasyon yüzde 2,24 arttı, yıllık bazda 47,09 oldu
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
15:55 Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
15:36 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz’ün son hali çok konuşuldu 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu
15:32 Düğünde dolar havuzu Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
15:29 Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:47 Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya’nın uykularını kaçıracak cinsten Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten
14:46 Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
14:39 Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti
14:23 Halep’te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor Halep'te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 10:39:25. #1.13#
SON DAKİKA: Arap Turistler Trabzon'daki Konutlarını Satıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.