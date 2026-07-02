Arar Petrol AŞ'ye Yeni Ruhsatlar Verildi - Son Dakika
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Arar Petrol AŞ'ye Yeni Ruhsatlar Verildi

02.07.2026 08:32
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Enerji Bakanlığı, Arar Petrol AŞ'ye Hatay ve çevresinde üç sahada beş yıl petrol arama ruhsatı verdi.

Arar Petrol AŞ'ye, Hatay ile Adana, Osmaniye, Hatay'ı kapsayan üç ayrı sahada beş yıl süreyle geçerli petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol AŞ'nin başvuruları değerlendirilerek şirkete üç ayrı kara sahasında beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

Kararlar kapsamında, Hatay'da 25 bin 550 ve 62 bin 336 hektar yüzölçümüne sahip iki saha ile Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan 57 bin 230 hektarlık sahaya petrol arama ruhsatı verildi.

Kaynak: AA

Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Enerji, Güncel, Hatay, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arar Petrol AŞ'ye Yeni Ruhsatlar Verildi - Son Dakika

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