Aras Kargo, Altın Lider Ödülleri\'nde 4 Kategoriyle Ödül Aldı

Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo, iş dünyasının prestijli ödüllerinden biri olan Altın Lider Ödülleri'nde önemli başarı elde etti. Yüzlerce şirketin ve on binlerce çalışanın katılımıyla gerçekleşen oylama sonucunda, şirket En Beğenilen CEO, CFO, CMO ve CHRO kategorilerinin tamamında ödül alarak Türkiye'nin Altın Liderleri Büyük Ödülü'nün de sahibi oldu.

Türkiye genelinde 70 binden fazla iş insanının katıldığı ve Türkiye'nin En Prestijli Liderlik Ödülleri'nden biri olarak kabul edilen Altın Lider Ödülleri, bu yıl dördüncü kez düzenlendi. Aras Kargo, bu etkinlikte; CEO, CFO, CMO ve CHRO kategorilerinde ödül aldı. Bütün kategorilerde ödül alan şirket, Türkiye'nin Altın Liderleri Büyük Ödülü'nün de sahibi oldu.

13-16 Ocak tarihlerinde gerçekleşen etkinlikte açıklanan sonuçlara göre; "Türkiye'nin En Beğenilen 50 CEO'su" ödülünü Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın kazandı. Şirketin CFO'su Barbara Hagen, "Türkiye'nin En Beğenilen CFO'su" ödülünü alırken, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar "Türkiye'nin En Beğenilen CHRO'su" seçildi. Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu ise "Türkiye'nin En Beğenilen CMO'su" ödülünü aldı.

"Başarının sırrı ekipçe çalışmak"

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, ödülünü alırken ekip çalışmasının önemine değinerek; "Şirket olarak, 45 yılı aşan tecrübemizle sektörde önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Deneyim ve birikimimiz sayesinde, tüm paydaşlarımızı doğru anlayıp, değer oluşturan bir kurum olarak konumlanıyoruz. Yıllar içerisinde edindiğimiz tecrübeler bizi geleceğe daha sağlam adımlarla taşıyor. Bu yolculukta başarımızın sırrının ekipçe çalışmak olduğunu her adımda gösteren, fikirleri, emekleri ve inançlarıyla bu başarıyı mümkün kılan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasında liderlik vizyonunu ve spora olan desteklerini vurgulayan Ayyarkın, "Yeni yüzyılda liderlerin en büyük sorumluluğu, Türkiye'nin büyümesine değer katabilecek genç liderler yetiştirmek ve bayrağı devretmektir. Dijitalleşen ve değişen dünyada, tüm paydaşlarımızı anlamak ve onlara değer oluşturacak çözümler sunmak amacıyla çalışıyoruz. 'Bugün iyi ve değerli ne varsa yarına taşıyoruz' vizyonumuzla, tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda stratejimiz doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bu kapsamda sporun birleştirici gücüne de çok inanıyoruz. Yıllardır spora destek veren bir marka olduk. Geçtiğimiz yıl da İzmir'de Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı'nı kurduk. Takımımız bir yıl içerisinde Sultanlar Ligi'ne çıkmayı başardı, şu anda bu ligde mücadele ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Aras Kargo Türkiye'nin Altın Liderleri Büyük Ödülü'nün de sahibi

Türkiye'nin En Beğenilen 50 CEO'su ödülünün sahibi olan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, ödül töreninde 4 farklı kategoride ödül kazanan az sayıda şirketin layık görüldüğü 'Türkiye'nin Altın Liderleri Büyük Ödülü'nü de teslim aldı.

Konuşmasında sektör çalışanlarına da özel bir teşekkür eden Ayyarkın, "Şirket olarak gururla taşıdığımız değerler ve başarılarımızla, dört kategoride birden ödüle değer görülmekten ve ikinci kez 'Türkiye'nin Altın Liderleri Büyük Ödülü'nün de sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödülü kabul ederken değerli yönetim kurulumuza, başarımızda bize ilham olan tüm paydaşlarımıza, ülkemizin dört bir yanındaki müşterilerimize, bizimle bu yolda birlikte yürüyen sevgili çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kıymetli ödülü zorlu hava koşulları, doğal afet gibi olağanüstü koşullarda dahi birçok engelin üstesinden gelerek görevini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm kuryelerimiz adına alıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL