Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başladı

Ekonomi

Antalya'nın Korkuteli ve Balıkesir'in Savaştepe ilçelerindeki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki 9 ve Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki 2 mahallede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı'yla Ordu'daki Çınarsuyu Tabiat Parkı'nın sınırları değiştirildi.

Öte yandan, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde bulunan alan "Kovancılar Sanayi Alanı" olarak belirlendi.