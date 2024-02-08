Arçelik ve Whirlpool Anlaşmasına Ön Onay Verildi

İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Arçelik ve Whirlpool anlaşmasına ön onay verdi.
CMA'in açıklamasında, Arçelik'in Whirlpool'un Avrupa'daki ev aletleri işletmelerini satın almasının rekabet sorunlarına yol açmayacağı tespit edilerek, anlaşmaya ön onay verildiği belirtildi.
Anlaşma sonrasında tüketicilerin geniş bir seçenek yelpazesine sahip olmaya devam edeceği aktarıldı.
CMA'in nihai onayı 26 Mart 2024'te açıklanacak.
AB Komisyonu da, 24 Ekim'de, Birlik şirket birleşme kuralları çerçevesinde, ABD firması Whirlpool Corporation'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ev aletleri işlemlerinin tek kontrolünün Türkiye'den Arçelik AŞ tarafından devralınmasının onaylandığını duyurmuştu.
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