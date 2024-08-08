Ardahan Çiçek Balı Hasat Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ardahan Çiçek Balı Hasat Ediliyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Ardahan çiçek balının hasatı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi'nde başladı. Organik üretim yapılan kovanlardan elde edilen bal, Ardahan ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

08.08.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanlarında hasat başladı.

İlkbaharda zengin floraya sahip yüksek kesimlerdeki yayla ve meralara bırakılan kovanlarda organik üretim yapılan Ardahan çiçek balı, kent ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Halil Efendi Mahallesi'nde bulunan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezindeki kovanların bal süzümüne Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de katıldı.

Ardahan- Artvin kara yolu üzerindeki merkezin bahçesinde görevliler ile bal süzümü yapan Vali Çiçek, balın Ardahan'ın önemli ekonomik girdisi olduğunu söyledi.

Kafkas arısının ürettiği balın değerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:

"Ardahan'da arıcılar birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında hasat dönemi başladı. Bir süredir devam eden hasat, birkaç gün içinde tamamlanır. Bugün de Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezine ait kovanlarda hasat vardı. Biz de buna eşlik ettik. Kovanda ortalama 14 kilogram bal gözlemledik, bereketli sezon diliyoruz."

Vali Çiçek'e merkezin müdürü Sinan Aydın da eşlik ederek, arıcılıkla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

ardahan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardahan Çiçek Balı Hasat Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:35 Japonya’daki 7.1’lik depremden ilk görüntüler AVM’deki ürünler yere bile düşmedi Japonya'daki 7.1'lik depremden ilk görüntüler! AVM'deki ürünler yere bile düşmedi
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
09:09 Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu Katil olmasını engellemeye çalıştığı kardeşinin ölümüne neden oldu
21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:45 Pendik’te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı Pendik'te İETT otobüsü kuaför dükkanına daldı: 6 yaralı
19:43 TFF’de peş peşe istifalar 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı TFF'de peş peşe istifalar! 4 Yargıtay üyesi görevini bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 13:17:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ardahan Çiçek Balı Hasat Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement