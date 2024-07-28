Ardahan'da Devlet Desteğiyle Küçükbaş Hayvancılık Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan'da Devlet Desteğiyle Küçükbaş Hayvancılık Artıyor

Ardahan'da küçükbaş hayvancılık yapan Nargül Avşar, devlet desteğiyle sürüsünü 30'dan 500 küçükbaş hayvana kadar büyütmeyi başardı. Ardahan'da sağlanan desteklerle hayvan sayısı artırılırken, Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından verilen desteklerle çiftçiler kentin hayvan ve süt ürünleri üretimine katkı sağlıyor. Ardahan'da son 3 yılda projeden faydalanan 100 üreticiye verilen 14 milyon 493 lira destekle koyun sayısı 8 bin 167 artırıldı.

28.07.2024 12:41
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Ardahan'da küçükbaş hayvancılık yapan Nargül Avşar, devlet desteğiyle sürüsünü 30'dan 500 küçükbaş hayvana kadar büyütmeyi başardı.

Geniş mera ve yaylalara sahip Ardahan'da sağlanan desteklerle büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı artırılıyor.

Ardahan'da, hayvan sayısının artırılması için Valilik ve Ziraat Bankası işbirliğiyle uygulanan "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" çerçevesinde hem başvurular hem de destekler sürüyor.

İl ve ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat ederek destekten yararlanan çiftçiler, aldıkları küçükbaşlarla kentin hayvan ve süt ürünleri üretimine katkı sağlıyor.

Ardahan'da son 3 yılda projeden faydalanan 100 üreticiye verilen 14 milyon 493 lira destekle koyun sayısı 8 bin 167 artırıldı.

Projeden faydalanan 34 yaşındaki 4 çocuk annesi Nargül Avşar da destek alan kadınlardan biri oldu.

Merkez Gölgeli köyünde yaşayan Avşar, proje sayesinde son 3 yıl içinde küçükbaş havyan sayısını 30'dan 500'e çıkarttı. Avşar, bu süre zarfında hem yeni destekler hem de doğumlarla küçükbaşları sürüye dönüştürdü.

Avşar, AA muhabirine, proje sayesinde hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Projenin hayata geçmesiyle koyunculukta üretime başladıklarını dile getiren Avşar, "Gerçekten koyunları çok seviyorum. Projeyi hayata geçirmekten dolayı çok memnun oldum. Bunu daha çoğaltmak istedim ve başardım. Sağ olsunlar Tarım ve Orman Bakanlığımız ile ilgililere teşekkür ediyorum. Bize destek çıktılar, yardımcı oldular." dedi.

"İnsan istedikten sonra başarır"

Bu ve benzeri projelerle üretimi arttırmak için kadınların rolüne ihtiyaç duyulduğunu anlatan Avşar, şöyle devam etti:

"Ben başardım, bütün kadınların bunu yapmasını isterim. Ailem bana destek oluyor ama çoğunluğunu ben yapıyorum. Eşim koyunları satmak istediği halde karşı çıktım sattırmadım. Çünkü severek onlara bakıyorum. Bütün kadınlara bunu öneriyorum. İnsan istedikten sonra başarır. Burada olduğu gibi her çalışmaya kadın eli değmeli. Bizlerin daha çok üretime katkı sunduğumuza inanıyorum."

Desteklerle Ardahan'da hayvan sayısı artıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de teşvikler ve desteklemeler sayesinde kentte hem hayvan varlığını hem de et ve süt verimini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

Projeyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilere sübvansiyonlu kredi kullandırılarak onların ekonomik anlamda daha rahat etmelerini amaçladıklarını dile getiren Cineviz, şunları kaydetti:

"3 yıldır uygulanan bu proje kapsamında günümüze kadar toplamda 100 üreticimize yaklaşık 15 milyon liraya yakın bir ekonomik destek sağlamış olduk. Nihayetinde 8 binden fazla küçükbaş hayvanımızı, ilimizin hayvan sayısına bu proje sayesinde ilave etme şansı yakalamış olduk. Kadın üreticimizin projesini inceledik. Gelinen noktada 30 küçükbaş hayvanla başladığı serüvenine nihayetinde 500'e kadar ulaştırmış. Kendisini tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA

Ardahan, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ardahan'da Devlet Desteğiyle Küçükbaş Hayvancılık Artıyor - Son Dakika

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