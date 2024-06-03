Ardahan'da kurban sevkiyatı sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ardahan'da kurban sevkiyatı sürüyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'dan büyük kentlere kurban sevkiyatı başladı. Ardahan, hayvancılık açısından önemli bir merkez olduğu için birçok kente kurbanlıklar gönderiliyor. Hayvanlar, gerekli kontrollerin ardından tır ve kamyonlara yüklenerek batı illerine sevk ediliyor. Kurban sevkiyatı devam ederken hayvanların sağlık kontrolü yapılarak belgeleri inceleniyor.

03.06.2024 16:20
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Ardahan'da kurban sevkiyatı sürüyor

ARDAHAN - Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Ardahan'dan büyük kentlere kurban sevkiyatına sürüyor.

Büyükşehirler başta olmak üzere birçok kente kurbanlıklar, hayvancılık açısından en önemli merkezlerden olan Ardahan'dan gönderiliyor. Büyükbaş hayvanlar, gerekli kontrollerinin ardından tır ve kamyonlara yüklenerek batı illerine sevk edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, kurban sevkiyatının sürdüğünü söyledi. Şişman, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüklerinde sevk öncesi hayvanların sağlık kontrolünden geçirildiğini ve belgelerinin incelendiğini belirtti.

Üreticilerden Fahrettin Kılıç, yaklaşık 41 yıldır kurban sevkiyatı yaptığını söyleyerek, "41 yıldır kurbanlık işi yapıyorum. Ardahan'ın doğal meralarında beslenen kurbanlıklarımız tamamen organiktir. Silaj ve küspe ile besleme yapmıyoruz. Şimdiden alıcılarına hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ardahan'da kurban sevkiyatı sürüyor - Son Dakika

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