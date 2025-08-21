Ardahan\'da Motorlu Tekne ve Deniz Bisikletleri Sezonu Açıldı

Ardahan Belediyesi'nin geçtiğimiz yıllarda vatandaşların kullanımına sunduğu motorlu tekne ile deniz bisikletleri yeniden Kura Nehri'nde boy göstermeye başladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in büyük çabalarıyla turizme kazandırdığı Kura Nehri Yaşam Vadisi'nde vatandaşların keyifle kullandığı motorlu tekne ve deniz bisikletleri gecikmeli de olsa sezonu açtı. Özellikle hafta sonları aileleri ve sevdikleriyle birlikte kura nehri üzerinde tur tekneleriyle hoşça vakit geçiren vatandaşlar, belediyenin bu hizmetinden son derece memnun olduklarını ifade ediyor.

Salih Aktürk Sosyal Tesisleri'ndeki Bungalov Evler Sabri Erdoğan Asma Köprüsü yakınlarında teknelerin kura nehrine indirilme çalışmalarına eşlik eden Başkan Demir, kullandığı modern motorlu tekne ile bir süre nehir üzerinde tur attı. - ARDAHAN