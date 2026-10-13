Ardahan\'da üniversite yerleşkesinde kavılca hasadı sona erdi, ata tohumu korunuyor

Ardahan'da geleneksel tarımın önemli değerlerinden ata tohumu kavılcanın hasadı tamamlandı. Geçmişten günümüze uzanan üretim geleneğinin yaşatılması açısından önem taşıyan kavılca, yerel tarımın ve tarımsal mirasın korunmasına katkı sunuyor.

Ata tohumlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde yetiştirilen kavılcanın hasat süreci sona erdi. Geleneksel tarım kültürünün önemli ürünleri arasında yer alan kavılca, geçmişten bugüne uzanan üretim anlayışını temsil ederken, ata tohumlarının tarımdaki önemini de bir kez daha gündeme taşıdı.

Modern tarım uygulamalarının yaygınlaştığı günümüzde, geleneksel tohumların yaşatılması ve üretimde kullanılmaya devam edilmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda kavılca üretimi, yalnızca bir tarımsal faaliyet olmanın ötesinde, yerel üretim kültürünün korunması ve tarımsal çeşitliliğin sürdürülmesi açısından da değer taşıyor.

Hasadın tamamlanmasıyla birlikte, üretim sezonunun önemli aşamalarından biri geride bırakıldı. Geçmişten miras kalan ata tohumlarının toprakla buluşturulması ve yeniden üretime kazandırılması, geleneksel tarım yöntemlerine yönelik ilgiyi de artırıyor.

Ata tohumlarının korunması önem taşıyor

Tarımda yerel tohumların korunması, biyolojik çeşitliliğin devamlılığı ve geleneksel üretim bilgisinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyor. Kavılca gibi geleneksel tahıl çeşitlerinin yetiştirilmesi, bu mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor.

Kavılca hasadının tamamlanmasıyla birlikte, ata tohumlarının korunması ve üretiminin sürdürülmesine yönelik çalışmaların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Geleneksel tarımın yaşatılması, yerel üretimin desteklenmesi ve tohum mirasının geleceğe taşınması, tarımsal sürdürülebilirlik açısından önemini koruyor.