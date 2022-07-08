Arefe Günü'nde Kapalıçarşı'da turist yoğunluğu - Son Dakika
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Arefe Günü'nde Kapalıçarşı'da turist yoğunluğu

08.07.2022 13:45
Arefe Günü'nde Kapalıçarşı'da turist yoğunluğu

İstanbul'da Arefe Günü'nde turistler Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlara akın etti.

İstanbul'da Arefe Günü'nde turistler Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlara akın etti. Yerli turistin bayram tatilini fırsat bilip il dışına çıkmasıyla Kapalıçarşı'da turistlerin yoğunluk gösterdiği görüldü. Esnaf, şu dönemde daha çok ABD, Rusya, Almanya ve İran gibi ülkelerden turistin geldiğini söyledi.

Kurban Bayramı'na 1 gün kala İstanbul'da turist yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da gezilecek yerlere ilgi gösteren turistler, Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlarda alışveriş yapıyor. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere şu dönemde daha çok ABD, Rusya, Romanya, Almanya, İran ve Irak'tan turistlerin geldiği görülüyor. 9 günlük idari izni fırsat bilen yerli turist ise il dışına çıktı. Kapalıçarşı gibi tarihi ve turistik yerler yabancı turistlere kaldı. Kapalıçarşı'da bayram öncesi Arefe Günü'nde yerli turist yoğunluğunun olmadığı görüldü. Tarihi çarşıda daha çok yabancı turistlerin gezip alışveriş yaptığı dikkat çekti.

Esnaf, sonbaharda turist yoğunluğunun en yoğun seviyesine çıkacağını düşünüyor

Çarşı esnafı ise geçen seneye göre yüzde 50 daha fazla turistin geldiğini söyledi. Esnaf, son zamanlarda Latin Amerikalı turistlerin Türkiye'ye geldiğini belirtti. Esnaf, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Arap ülkelerinden gelecek olan turistlerin Eylül ve Ekim aylarında en yoğun seviyesine çıkacağını düşünüyor.

"Latin Amerikalı turistlerden ilgi görüyoruz"

Kapalıçarşı esnafı Mehmet Yardım, bu yıl turist yoğunluğunun geçen seneye göre yüzde 50 daha fazla olduğunu söyleyerek, "Son zamanlarda daha çok Latin Amerikalı turistlerden ilgi görüyoruz. Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerden ziyaretçilerimiz mevcut. Turist yoğunluğunu Eylül ve Ekim aylarında daha çok bekliyoruz. Daha çok Türk sanatsal ürünlerini satıyoruz. El dokumacılığı üzerine ürünlerimiz var" dedi.

"Şu anda Kapalıçarşı turistlere kaldı"

Kapalıçarşı esnafı Ahmet Hazar ise 10 yıldır antikacılık yaptığını belirterek, "Şu anda Kapalıçarşı'da bayram yoğunluğu var. Daha çok yabancı turistler çarşıya geliyor diyebiliriz. Yerli turist bayram tatilini fırsat bilip il dışına çıktı. Şu anda ABD, Rusya, Romanya, Almanya, İran ve Irak'tan gelen turistler mevcut. Son bir aydır turist yoğunluğu var diyebiliriz. Şu anda Kapalıçarşı turistlere kaldı. Eski Osmanlı usulü tespihler satıyoruz. Mücevher ve ikinci el antika ürünler satıyoruz. Turistler yoğun ilgi gösteriyor. Arap ülkelerinden gelen turistler daha çok tespihlere ilgi gösteriyor. Avrupalı turistler ise daha çok mücevher ve takılara talep gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Serhat Akpınar ise "Bayram öncesi Avrupalı turist yoğunluğu var. Bayramdan sonra Arap ülkelerinden gelen turistleri bekliyoruz. Yerli turist bayram tatilinden dolayı il dışına çıktı. Bulgaristan ve Gürcistan gibi ülkelerden turist yoğunluğu var" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Arefe günü, İstanbul, turist, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Arefe Günü'nde Kapalıçarşı'da turist yoğunluğu - Son Dakika

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