Arı sütünün kilosu 10 bin liradan satılıyor! Siparişlere yetişilemiyor - Son Dakika

Karadeniz'de korkutan görüntü! Vatandaşlar endişeli: İlk defa böyle bir şey gördük

Arı sütünü 4 gün tüketen işçi arılar 42 gün yaşarken 7 gün tüketen kraliçe arı ise 7 yıla kadar yaşayabiliyor. Birçok faydası olan süt aşamalardan geçtikten sonra kovanlardan gram gram sağım yapılıyor.

300 KOVAN ARIDAN YILDA 100 KİLO SÜT ÜRETİLİYOR

Fabrikadaki işlerini bırakıp bu işe giren Mehmet Durgut ve Metin Kaya, yılda 100 kilo arı sütü üretmeyi başardı. Türkiye'de yılda 30 ton arı sütü tüketilirken üretim ise 3 ton. 27 tonluk açık ise yurt dışından karşılanıyor. 300 kovan arıdan yılda 100 kilo süt üreten arıcılar yurt içinden ve yurt dışından yoğun taleple gören ürünü kısa sürede satıyor.

"HÜCRE YENİLEME ÖZELLİĞİ VAR"

Üretici Durgut, "Arı sütü üretimimiz başladı. Biz 300 kovanla üretim yapıyoruz. Biz burada 3 aile olarak arı sütü üretiyoruz. Bu işe hobi olarak başladık. Fabrikada çalışırken biz eğitime gittik. Arı sütü üretimini öğrendik. Baştan kendimize kadar ürettik, sonra talep gelmeye başlayınca üretimi çoğalttık. Sonra fabrikadaki işimizden ayrılıp bu işi yapmaya başladık. Bu yıl 100 kilo arı sütü almayı hedefliyoruz. Bu yıl sütün kilosunu 10 bin liradan satıyoruz. Arı sütünün hücre yenileme özelliği var, çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Doğurganlık oranını arttırıyor. Yurt dışından gelen ürünler çok kaliteli değil, bu sebepten bizim ürettiğimiz ürünler çok talep görüyor. Çok güçlü bir ürün olduğu için vatandaşlar gram gram alıyor. Yurt içi ve yurt dışına gönderim yapıyoruz. Ürettiğimiz sütü yıl içinde bitiriyoruz. Çoğu talebi karşılayamıyoruz" dedi.

"KOVANLARI HAZIRLADIKTAN SONRA SAĞIM İŞLEMİ YAPIYORUZ"

Her gün düzenli olarak arı sütü sağımı yaptıklarını belirten Metin Kaya, "Bu işin birçok aşaması var. Kovanları hazırladıktan sonra sağım işlemine başlıyoruz. Çok faydalı bir ürün olduğu için çok rağbet görüyor" şeklinde konuştu.

SAHTE ÜRÜNLERE DİKKAT

Tüketicileri sahte ürünlere karşı uyaran Faruk Aydın ise, "Üretimimiz nisan ayında başlıyor eylül ayına kadar devam ediyor. Bu sütün üretimini yapmak için uzman olmanız gerekiyor. Bu ürün fiyatı yüksek olduğu için sahteciliği olabiliyor. Tüketiciler bildikleri üreticilerden alsınlar" ifadelerini kullandı.