Armada Takımı Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Armada Takımı Türkiye'yi Temsil Edecek

Armada Takımı Türkiye\'yi Temsil Edecek
04.08.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WCGC 2025 Türkiye Finali'ni kazanan Armada Takımı, Çin'deki dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Golf tutkunlarını bir araya getiren OPET Dünya Kurumsal Golf Turnuvası (WCGC) 2025 Türkiye Finali'nin kazananı Armada Takımı, Çin'de düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WCGC 2025 Türkiye Finali, 2-3 Ağustos tarihlerinde Regnum Golf Country Bodrum'da gerçekleştirildi. Bu yıl 13'üncü kez düzenlenen ve iş dünyasından yoğun katılım gören turnuva, kurumsal spor kültürünün en prestijli buluşmalarından biri olmayı sürdürdü.

İki gün süren ve 42 takımın kıyasıya rekabet ettiği turnuvanın kazananı, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Oğuz Şenol Yüce'den oluşan Armada Takımı oldu.

154 puanla birinciliği elde eden ekip, 19-23 Ekim tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde gerçekleştirilecek WCGC Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye'nin en seçkin golf sahalarından Regnum Golf Country Club'ta yapılan, yüksek rekabet ve centilmenliğin bir arada yaşandığı turnuvanın ikincisi 151 puanla Savaş Berktaş ve Ramazan İnce'nin temsil ettiği Sportpark Kölh Takımı, üçüncüsü ise 138 puanla Turgay Akbal ve Murat Şarsel'in oluşturduğu Akbal İç Mimarlık Takımı oldu.

Kazanan takımlara ödülleri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve Matrix Travel'ın sahibi Yavuz Üngör tarafından takdim edildi. Bireysel başarıların da ödüllendirildiği turnuvada "Kadınlar Kategorisi"nde Longest Drive ödülünü Ece Şimşekalp, "Erkekler Kategorisi"nde Yankı Civelek kazandı. Nearest to Pin ödülü ise başarılı vuruşuyla Birol Uygurlu'ya gitti.

1993'ten bu yana dünya genelinde yaklaşık 1 milyon golfçünün katılımıyla düzenlenen World Corporate Golf Challenge, kurumsal hayatta sporu teşvik etmesi ve şirketlere uluslararası temsiliyet imkanı sunması açısından önemli bir platform olarak biliniyor. Turnuvanın Türkiye finallerine, 2015'ten beri OPET ana sponsor olarak destek veriyor.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Türkiye, Ekonomi, Bodrum, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Armada Takımı Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz’ın yaşını duyanlar inanamıyor Galatasaray'ın transfer ettiği kaleci Arda Yılmaz'ın yaşını duyanlar inanamıyor
19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti 19 yıllık futbol kulübü Efeler 09, isim değişikliğine gitti
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti 32 yıllık Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler

11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
17:25
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
17:15
Maddison’ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
Maddison'ın Şanssızlık Serisi Devam Ediyor: Yine Sakatlandı
16:48
ATM’de parası sıkışanlar dikkat Dolandırıcıların yeni yöntemi “pes“ dedirtti
ATM'de parası sıkışanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi "pes" dedirtti
16:46
Beşiktaş’tan Nuri Şahin iddialarına cevap
Beşiktaş'tan Nuri Şahin iddialarına cevap
16:39
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Ön tekerini kaldırarak kullandığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 12:31:45. #7.12#
SON DAKİKA: Armada Takımı Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.