Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi - Son Dakika
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Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi

17.10.2022 23:02

Artan maliyetler sebebiyle toplu taşımada zarar ettiklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelinen noktaya sitem etti. Mevcut ücretin 6,50 TL olduğunu fakat kişi başına maliyetin 18,50 TL olduğunu belirten Yavaş, gelirlerin giderlerini karşılayamadığını belirtti. Yavaş'a destek veren İmamoğlu ise, "Belediyeler devamlı artan akaryakıt ve bakım maliyetlerini halka yansıtmamak için çabalıyor. Birileri ise acımasızca zam yapıyor." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla artan maliyetler nedeniyle toplu taşımada gelinen noktaya sitem etti. Toplu taşımada akaryakıt giderlerini dahi karşılayamadıklarını belirten Yavaş, şu anki otobüs ücretinin 6,50 TL, kişi başı maliyetin ise 18,50 TL olduğunu belirtti.

"GELİRLERİMİZ GİDERLERİMİZİ KARŞILAYAMAZ HALE GELDİ"

Paylaşımına "Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO'ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 130 milyon TL destekte bulunduk. Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi. Bugün geldiğimiz noktada kişi başı maliyeti 18 TL'yi bulmasına rağmen otobüs ücretlerimiz sadece 6,50 TL. Ekonomik gidişatın günden güne zorlaştığı ülkemizde tüm imkanlarımız ve kaynaklarımızla hemşehrilerimizin yanında oluyor, birlikte ayakta kalmaya çalışıyoruz." notunu düşen Yavaş, bir de görsel ekledi.

Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler nedeniyle sitem etti, İmamoğlu'ndan destek gecikmedi

Görsel de ise "Ekonomideki gidişata bağlı elektrik, mazot, asgari ücret ve diğer tüm maliyetlerin sürekli artmasına rağmen; 2005-2017 yılları arasında bilet fiyatının güncel değerinin ortalaması 18 lira 50 kuruş." ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU'NDAN DESTEK GECİKMEDİ

Mansur Yavaş'ın paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek gecikmedi. Yavaş'ın paylaşımını alıntılayan İmamoğlu, "Mansur Başkanımız çok haklı. İstanbul'da ulaşıma yıllık sübvansiyonumuz 10 milyar TL'ye yaklaştı. Belediyeler devamlı artan akaryakıt ve bakım maliyetlerini halka yansıtmamak için çabalıyor. Birileri ise acımasızca zam yapıyor." şeklinde paylaşım yaptı.

Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler nedeniyle sitem etti, İmamoğlu'ndan destek gecikmedi
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Son Dakika Ekonomi Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi - Son Dakika


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