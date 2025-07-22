ASELSAN'dan Yeni Deniz Teknolojileri - Son Dakika
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ASELSAN'dan Yeni Deniz Teknolojileri

ASELSAN\'dan Yeni Deniz Teknolojileri
22.07.2025 17:28
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ASELSAN, IDEF 2025'te GÖKSUR VLS, DERİNGÖZ, CENK 350-N ve IDENTIFFY SSR 850'yi tanıttı.

ASELSAN, "Mavi Vatan"ın yeni koruyucuları GÖKSUR VLS Dik Atım Hava Savunma Sistemi'ni, DERİNGÖZ 100L/300 Otonom Sualtı Aracı'nı, CENK 350-N 4D Çok Fonksiyonlu Radarı'nı ve IDENTIFFY SSR 850'yi 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) tanıttı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

ASELSAN'ın "Mavi Vatan" için ürettiği GÖKSUR VLS, DERİNGÖZ 100L/300, CENK 350-N ve IDENTIFFY SSR 850 şirketin yarım asırlık mühendislik gücünü denizlere taşıyacak.

Derinlerin milli gözü DERİNGÖZ

DERİNGÖZ, keşif/gözetleme, boru hattı ve kablo denetimi, kritik altyapıların korunması gibi görevler için tasarlandı.

Kablolu, kablosuz ve akustik haberleşme kabiliyeti bulunan DERİNGÖZ, kolay kullanım ve bakım avantajıyla dikkati çekiyor.

Modüler sistem mimarisi ve görev odaklı faydalı yük konfigürasyonları ile DERİNGÖZ, denizlerin altında da fark yaratıyor.

Deniz platformları için CENK 350-N Radarı

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojilerinden olan CENK 350-N Radarı, deniz platformları için geliştirildi.

Geniş alan gözetleme ve çoklu hedef takibi yapabilen ürün, GaN temelli iki eksen AESA radar sistemi ile denizlerde yeni bir dönemi başlatıyor.

CENK 350-N, yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabiliyor.

Denizlerin savunma kalkanı GÖKSUR 100-N VLS

GÖKSUR 100-N VLS, denizlerin savunma kalkanı olarak görev yapacak.

Ürün, su üstü platformların özellikle satha yakın gemi-savar ve seyir füzeleri gibi zorlu hedeflere karşı yüksek etkinlikle savunulması için tasarlandı.

GÖKSUR 100-N VLS, deniz yüzeyine yakın seyreden gemi savar füzelere karşı etkin koruma sağlıyor.

Yapay zeka özellikleriyle geliştirilmiş İleri Atış Kontrol Sistemine sahip olan ürün denizlerdeki kabiliyetleri bir üst seviyeye taşıyor.

Dostu düşmanı tanıyan sistem

Fuar kapsamında lansmanı gerçekleştirilen IDENTIFFY SSR 850 ile ikincil gözetleme sistemlerine yüksek performanslı hedef belirleme özelliği sağlanıyor.

L-band ikincil gözetleme sistemleri için geliştirilen ve azaltılmış bakım masrafları olan IDENTIFFY SSR 850, güçlü bütünlük seviyesiyle öne çıkıyor.

"Denizlerin altına denizlerin üstüne yeni yetenekler katmak için çalışıyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, MİLGEM platformunda şirketin geliştirdiği 50 sistem bulunduğuna işaret ederek, bunun Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktanın örneklerinden olduğunu söyledi.

Fuarda 10 yeni ürününün sergilendiğine dikkati çeken Akyol, şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'ın son dönemde ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Bu alanda platformlarımıza yeni yetkinlikler katmak, denizlerin altına denizlerin üstüne yeni yetenekler katmak için çalışıyoruz. Bugün üç sistemimizi ilk defa paylaştık. Ayrıca, CENK Radar Sistemi'mizle ilgili ilk ihracat sözleşmemizi de imzaladık. Bu pazarda her şeyi gören bir radara geçiyoruz. Gemilerimizin 'çelik kubbesi' diyebileceğimiz GÖKSUR yakın hava sistemimizin de dikey atış versiyonunu ilk defa paylaştık."

Akyol, sualtı teknolojilerinin de önemli bir alan olduğunu belirterek, DERİNGÖZ'ün hem deniz kuvvetlerinde hem de sivil tarafta kullanılabileceğini vurguladı.

Lansmana T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Ahmet Akyol, Denizcilik, Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Aselsan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASELSAN'dan Yeni Deniz Teknolojileri - Son Dakika

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