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Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek - Son Dakika

Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek

02.12.2021 10:15
Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işverenlerle yapılan anketi paylaştı. Ankette işverenlerin büyük çoğunluğu asgari ücretin 3 bin 501-3 bin 750 lira olması gerektiğini söylerken, işçileri büyük çoğunluğu ise asgari ücretin 3 bin 750-4 bin TL arasında olmasını istedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını dün gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. İkinci toplantı 7 Aralık'ta işçi temsilcisi Türk-İş'te, üçüncü toplantı ise 9 Aralık'ta işveren temsilcisi TİSK'te olacak.

"ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?" DİYE SORULDU

Dünkü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zamma ilişkin yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. İşçi ve işverenlere "Asgari ücret ne kadar olmalı?" diye sorulan araştırmada taraflar asgari ücret için farklı rakamlar önerdi.

İŞVERENLER 3.501-3.750 LİRADA BİRLEŞTİ

Ankete katılan işverenlerin büyük çoğunluğu asgari ücretin 3 bin 501-3 bin 750 lira arasında olmasını istedi. Bu rakamı isteyenlerin oranı yüzde 39,9 oldu. İşverenlerin yüzde 19,3'ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13,7'si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

İşçilerin asgari ücret beklentisi ise işverenlerden daha yüksek. Ankete katılan çalışanların yüzde 37,3'ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13'ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi.

Bakan Bilgin'in paylaştığı ankette ortalama rakam 3 bin 924 lira oldu.

Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Asgari Ücret, işçi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret görüşmeleri: İşçilerin asgari ücret beklentisi patronlardan daha yüksek - Son Dakika Ekonomi


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