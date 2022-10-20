CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım

Yılbaşına doğru gidilirken asgari ücretin ne kadar olacağı en çok konuşulan konuların başında geliyor. Hükümet kanadı dar gelirliyi enflasyona ezdirmeyeceğini bastıra bastıra söylerken, yapılan açıklamalar asgari ücretlilerin heyecanına heyecan katıyor.

KULİSLERDE 7-8 LİRA KONUŞULUYOR

Asgari ücret görüşmelerine kısa süre kalırken kulislerde 7-8 lira arasında rakamlar konuşuluyor. Kesin ve net rakama aralık ayında işçi, işveren ve sendikalardan oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verecek. Aralık ayı başında görüşmelere başlayacak olan komisyon 4. toplantının sonunda nihai kararını açıklayacak.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Asgari ücret zammı için siyasi partilerden de öneriler gelmeye başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, katıldığı canlı yayında asgari ücret için rakam verdi. Kuşoğlu, asgari ücretin en az 10 bin lira olması gerektiğini söyledi.

Kuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yılın bütçesi 1 trilyon 700 milyardı, bu senenin bütçesi 4,5 trilyon lira. 1,7'den 4,5'a çıktı. Enflasyon bu, bu işte enflasyonu gösteriyor. 1,7'den 4,5'a çıkan enflasyon yüzde 140'lık, 150'lik bir enflasyonu gösteriyor, enflasyon bu gerçek anlamda. Şimdi böyle olduğu zaman asgari ücrete de çalışanlara da işçiye, memura da buna göre zam vermek zorundasınız. Geçen sene neydi yılbaşındaki asgari ücret 4 bin 250, dolayısıyla yüzde 150 olunca ne yapması lazım 10 bini geçmesi lazım, bu kadar. 10 binin altında olmaması lazım. Bütçe de bunu yansıtıyor zaten."