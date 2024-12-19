Asgari Ücret Komisyonu Üçüncü Toplantısını Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücret Komisyonu Üçüncü Toplantısını Yapıyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 asgari ücretini belirlemek üzere 11.30'da toplanıyor.

19.12.2024 09:49
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün gerçekleştirecek.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri, Ticaret Bakanlığı verileri ve TÜİK verileri masaya yatırılmıştı.

Üçüncü toplantı Bakan Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek

Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında bugün 11.30'da yapacak. Toplantıda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek. Komisyonun son toplantısı olması beklenen bugünkü toplantıda asgari ücret için tarafların tekliflerini sunması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 17 bin 2 lira

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Bir işçinin işverene toplam maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş olan asgari ücretin 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari ücret rakamı; işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemi de etkiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Komisyonu Üçüncü Toplantısını Yapıyor - Son Dakika

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