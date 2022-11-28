Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki 3 ihtimal - Son Dakika
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Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki 3 ihtimal

28.11.2022 17:35

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçilirken kulislerde yüzde 40 ile yüzde 50 arasında zam beklentisi dillendirilmeye başlandı. Cumhur İttifakı'nın ortağı BBP lideri Mustafa Destici de bugün bu yönde bir açıklamaya imza attı. Buna göre yüzde 40 zam gelirse asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 zam gelirse 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 zam gelirse 8 bin 250 TL'ye çıkacak.

Asgari ücrette zam pazarlığına sayılı günler kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlayacak. Komisyon toplamda 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını ay sonunda açıklayacak.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Asgari ücret zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadından gelen açıklamalarda asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği yönünde.

2022'DE İKİ KEZ ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.

YÜZDE 40 İLE 50 ARASINDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu yıl ise asgari ücrete yüzde 40 ile 50 arasında zam yapılması bekleniyor. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de bugün yaptığı açıklamada "Ben bu artışın genel itibariyle yüzde 40 ile 50 arasında olmasının doğru olacağını ve böyle olacağını da tahmin ediyorum" dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Eğer artış yüzde 40 oranında olursa asgari ücret 7 bin 700 TL'ye, yüzde 45 oranında zam yapılırsa 7 bin 975 TL'ye, yüzde 50 oranında olur ise 8 bin 250 TL'ye çıkacak

YORUMLAR (4)
  • yalçın mustu: Enflasyon belimizi büktü asgari ücret bu ülkenin ayıbıdır artık asgari ücret diye birşey olmamalı bu sorunu tanen çözmek gerekir 20 yıldır çözülemedi inşaallah onumuzdeki süreçte çözülür alım gücü artar ozaman maaş artışı da istemeyiz Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
  • Bulent Cebeci: Daha 4 ay önce ünal 600gr beyaz peynir 70 lira idi şu anda 112 lira asgari ücret 12000 lira olsa kurtarmaz artık Cevap Yaz 53 12 Yayından Kaldır
  • Özkan Milezoğlu: ENFLASYON DENİLİYOR ZAM P ENFLASYON AÇIKLANAN %80 KÜSÜR BELKİ AÇIKLANMAYAN KISMIDA SAYSAN ZATEN 0-200 YAPACAK AMA ZAM 50 Cevap Yaz 45 3 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki 3 ihtimal - Son Dakika


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