Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne kadar? Bakan Bilgin'in açıkladığı rakama TÜRK-İŞ'ten ilk yorum - Son Dakika
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Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zam miktarı ne kadar? Bakan Bilgin'in açıkladığı rakama TÜRK-İŞ'ten ilk yorum

09.05.2023 17:24

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili açıklama geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine hangi teklif ile oturacaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atalay, "TÜRK-İŞ Başkanı Türk parası üzerinden konuşur. Benim için 500 dolar değil de parasını söyleseydi daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret temmuz zammı için milyonlar nefesini tutmuş ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaya odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk kez rakam vermişti. Bakan Bilgin, "Ocakta Cumhuriyet tarihinde en yüksek seviyeye çıkaran düzenlemeyi yaptık, temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar civarında" ifadelerini kullandı.

"ADİL BİR PAZARLIK OLMUYOR"

Kamu işçisinin zam oranının açıklandığı imza töreninin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Habertürk TV'ye asgari ücret zammı için açıklamalarda bulundu. Haziran ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında ne kadar zam talep edeceklerine ilişkin konuşan Atalay, "Asgari ücrette adil bir pazarlık olmuyor. Orada işverenler oturduğunda istedikleri rakamları çıkartıyorlar" dedi.

"PARASINI SÖYLESEYDİ DAHA İYİYDİ"

Bakan Bilgin'in 500 dolar açıklamasına da yanıt veren Atalay, "O zamanlar da dediğim şey. Ben TÜRK-İŞ Başkanı dolarak dolar üzerinden konuşmam. TÜRK-İŞ Başkanı Türk parası üzerinden konuşur. Asgari ücret imzalandığı zaman 455 dolar seviyelerindeydi. Şimdi Bakan Bey '500 dolar üzerinde olacak' diyor. Benim için 500 dolar değil de parasını söyleseydi daha iyiydi" ifadelerini kullandı.

"İKİ AY EVVELDEN UMUT SATMANIN ANLAMI YOK"

Asgari ücret için rakam vermeyen Atalay, "Temmuz'a iki ay var. İki ay evvelden umut satmanın bir anlamı yok' ifadelerini kullandı ve, "Bunu konuştukça ev kiralar artmaya devam ediyor. Otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Et 350 lira oldu. Onun için asgari ücret pazarlığı başlamadan rakam söylemiyorum" şeklinde konuştu.

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