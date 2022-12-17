Asgari ücret görüşmeleri sürerken TÜRK-İŞ'ten yeni talep: Gelir vergisi tarifesinde düzenlemeler istiyoruz - Son Dakika
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Asgari ücret görüşmeleri sürerken TÜRK-İŞ'ten yeni talep: Gelir vergisi tarifesinde düzenlemeler istiyoruz

17.12.2022 14:34
Asgari ücret görüşmeleri sürerken TÜRK-İŞ'ten yeni talep: Gelir vergisi tarifesinde düzenlemeler istiyoruz

Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı tarihi 20 Aralık olarak belirlenmişken görüşmelere katılan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak "Vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenlemeler istiyoruz." dedi.

Milyonlarca vatandaşı merakla takip ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları 7 ve 14 Aralık'ta yapılmıştı. İkinci toplantı için 20 Aralık tarihi belirlenirken görüşmelere katılan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak önemli açıklamalarda bulundu.

"VERGİ ORANLARIYLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK TALEP EDECEĞİZ"

İçlerine sinen bir rakam olduğu taktirde kararı imzalayacaklarını söyleyen Pevrul, "Biz o masada başka bir sorun için de mücadele edeceğiz. O masada bu kez, hepimizin canını yakan, canından bezdiren, vergi oranlarıyla ilgili değişiklik talep edeceğiz. 'Bu adaletsizliği giderin' diyeceğiz. 'Yeter artık canımıza tak etti' diyeceğiz. Vergi oranları ile gelir vergisi tarifesinde emekçiler lehine düzenlemeler istiyoruz. İşte, o masada bunların mücadelesini vereceğiz ama o masada yalnız olmayacağız. O masada sizler de bizimle olacaksınız, güç vereceksiniz." ifadesini kullandı.

"TARTIŞMAMIZ GEREKEN BAŞKA KONULAR VAR"

Pevrul, "Dikkat ettiyseniz, herkes asgari ücretin kaç lira olacağıyla meşgul. Elbette ki insanlar yerden göğe kadar haklı. Tüm emeğiyle geçinenler gibi asgari ücretliler de bu hayat pahalılığında ayakta kalmaya, geçinmeye çalışıyor. Aslında, asgari ücretin kaç lira olacağının dışında tartışılması gereken başka şeyler var. Örneğin, Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 3-5 seviyesindeyken, en yüksek olan Romanya'da bile yüzde 15 civarındayken, ülkemizde, Merkez Bankasının verilerine göre neden yüzde 50 seviyesinde, bunu tartışmamız gerek." ifadelerini kullandı.

Kavlak, asgari ücretin insan onuruna yaraşır bir düzeyde olması için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

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Pevrul Kavlak, Asgari Ücret, Türk İş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret görüşmeleri sürerken TÜRK-İŞ'ten yeni talep: Gelir vergisi tarifesinde düzenlemeler istiyoruz - Son Dakika


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