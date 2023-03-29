Asgari ücrete ara zam geliyor mu? Bakan Bilgin enflasyona dikkat çekti - Son Dakika
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Asgari ücrete ara zam geliyor mu? Bakan Bilgin enflasyona dikkat çekti

29.03.2023 12:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusunu yanıtladı. Olası bir ara zam için enflasyona artışına değinen Bakan Bilgin, "Enflasyon düşüş eğiliminde. Bu düşüş devam ederse ara zamma gerek kalmaz" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler asgari ücrete çevrildi. Seçimlerden önce asgari ücrete ara zam yapılacağı tartışmaları başladı.

"ENFLASYON DÜŞME EĞİLİMİNE DEVAM EDERSE GEREK KALMAZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, konuyla ilgili bir soruya, "Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir" ifadelerini kullanarak yanıt verdi.

"ZAM TEMMUZ'DA" DEMİŞTİ

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la AK Parti'de görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Bilgin, asgari ücrete yapılacak zam tarihi ile ilgili de "Asgari ücrete zam temmuzda" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLUYOR

Öte yandan, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili müjdeyi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." demişti.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2 BİN TL

Ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerinin 2 bin TL olacağını açıkladı. Yaklaşık 15 milyon emeklinin faydalanacağı ikramiye, hem Ramazan Bayramı'nda hem Kurban Bayramı'nda ödenecek. Böylece emekliye 2 bayramda toplamda 4 bin TL ödenecek.

YORUMLAR (3)
  • Veysi Toprak: Sayın bakan sen enflasyonu düşürüyorsunuz zaten ama ne hikmetse biz bunu hiç hissetmedik neyse seçimde görüşürüz o zaman Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Müjdeler ard arda hani CHP'nin varmı bir icraatı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Seçime bağlı :) Cevap Yaz 22 4 Yayından Kaldır
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