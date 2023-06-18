Asgari Ücrete İkinci Zam Toplantısı Yarın Yapılacak - Son Dakika
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Asgari Ücrete İkinci Zam Toplantısı Yarın Yapılacak

18.06.2023 10:40

Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak olan ikinci toplantıda işçi kesiminin zam oranına ilişkin talepleri ele alınacak. Hükümetin tarafları ortak bir noktada buluşturması bekleniyor. Asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.

Asgari ücrete ara zammın belirlenmesi için süreç işliyor. Yarın saat 10.00'da taraflar ikinci kez bir araya gelecek. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak.

BAKAN IŞIKHAN DA KATILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. İşçi ve işveren tarafının temsilcileri de toplantıda olacak.

İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek. İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

RAKAMIN BAYRAMDAN ÖNCE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor.

500 DOLAR FORMÜLÜ RAFA KALKTI

Hükümet asgari ücrette alt sınırı 500 dolar olarak belirlemişti. Ancak kurdaki yükseliş sonrası bu vaat rafa kalktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde "Dolar yerinde durmuyor. Biz TL konuşmak durumundayız" diyerek 500 dolar formülüne kapıyı kapatmıştı.

İŞVEREN VE İŞÇİ KESİMİ ARASINDA 2 BİN TL'LİK FARK VAR

İşveren ve işçi kesiminin asgari ücret hesaplamasında 2 bin TL'lik bir fark bulunuyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" demişti. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. İşçi kesiminin önceliği ise 12 bin lira düzeyleri.

HÜKÜMETİN TARAFLARI ORTAK NOKTADA BULUŞTURMASI BEKLENİYOR

Hükümetin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren temsilcilerini ortak bir noktada buluşturması bekleniyor. Kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.

YORUMLAR (1)
  • Hakan Uzuner: 10.500 olursa öpünde başınızın üzerine koyun.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücrete İkinci Zam Toplantısı Yarın Yapılacak - Son Dakika


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