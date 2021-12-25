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Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük'ten emekli zammı hakkında heyecanlandıran sözler: Yüzde 30-40 zam gelecek - Son Dakika

Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük'ten emekli zammı hakkında heyecanlandıran sözler: Yüzde 30-40 zam gelecek

25.12.2021 01:13

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik zamdan sonra 10 milyon emekli maaşlarına yapılacak zamları dört gözle bekliyor. Son olarak asgari ücrete yapılan zammı nokta atışı bilen hükümete yakın gazeteci Cem Küçük, emekli zammıyla ilgili heyecanlandıran sözler sarf etti. Küçük, AK Partili yetkililerle konuştuğunu ve emekliye yüzde 30 ila 40 arasında zam yapılacağını açıkladı.

Asgari ücrete gelen zammın ardından gözler 2022 yılı için açıklanması beklenen emekli maaşı zamlarında. Emekliler asgari ücrete gelen yüzde 50'nin üzerinde zammın ardından beklentiyi yükseltti.

SEYYANEN ZAM KONUŞULUYOR

3 Ocak 2022'de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıklayınca geçmiş 6 aylık TÜFE oranı da belli olmuş olacak. Bu da tahmini olarak yüzde 13-14 civarında bir zammın zaten garanti olduğunu gösteriyor. Ancak bu zam yanı sıra seyyanen zam da konuşuluyor.

"ASGARİ ÜCRET KADAR ZAM GELECEK"

Zam konusunda beklentileri yükselmişken hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, emeklileri heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Hülya Hökenek'in Habertürk'teki Enine Boyuna programında açıklamalarda bulunan Küçük, "Emekliye çok iyi zam gelecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu geçtiğimiz gün benim konuğumdu, asgari ücret gibi enflasyon farkları içinde en az yüzde 30-40 zam gelecek. Maaşlar düzeltilecek." dedi.

ASGARİ ÜCRETİ TAHMİNİ TUTMUŞTU

Cem Küçük asgari ücret konusunda doğru bir tahminde bulunmuştu. TGRT'deki sabah programda Ankara'dan öğrendiği kulis bilgisini paylaşmış ve asgari ücret konusunda nokta atışı yapmıştı. Küçük, "Ankara'da edindiğimiz kaynak, Erdoğan'ın 4 bin 200 TL'ye çıkaracağını söyledi." demişti.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük'ten emekli zammı hakkında heyecanlandıran sözler: Yüzde 30-40 zam gelecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari ücreti nokta atışı bilen Cem Küçük'ten emekli zammı hakkında heyecanlandıran sözler: Yüzde 30-40 zam gelecek - Son Dakika
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