Askon Başkanı Orhan Aydın: "Texhibition, Avrupa'nın en büyük tekstil fuarı haline geldi" - Son Dakika
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Ekonomi

Askon Başkanı Orhan Aydın: "Texhibition, Avrupa'nın en büyük tekstil fuarı haline geldi"

Askon Başkanı Orhan Aydın: "Texhibition, Avrupa\'nın en büyük tekstil fuarı haline geldi"

Texhibition İstanbul Fuarı, 500'den fazla firma ve 100'ün üzerinde ülkeden 25 bin profesyonelin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşti. T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından açılan fuar, Türk tekstil sektörünün üretim kapasitesini ve küresel gücünü sergiliyor. Fuar, 13 Eylül'e kadar devam edecek.

05.03.2025 13:55
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İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul, dokumadan örme kumaşlara, iplikten denime, suni deriden tekstil aksesuarlarına kadar geniş ürün yelpazesiyle 500'ün üzerinde firmayı bir araya getirdi. 100'ün üzerinde ülkeden 25 bin profesyonelin katılımıyla gerçekleşen fuar, Türk tekstil sektörünün üretim kapasitesini ve tasarım gücünü küresel arenada sergiledi.

Texhibition İstanbul'un açılışı, T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından yapıldı. Açılış törenine İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ev sahipliği yaparken, törende T.C. İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Askon Başkanı Orhan Aydın da yer aldı. İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuar, 13 Eylül'e kadar devam edecek.

Askon Başkanı Orhan Aydın: 'Texhibition, Avrupa'nın en büyük tekstil fuarı haline geldi'

"TEXHIBITION AVRUPA'NIN EN BÜYÜK FUARI HALİNE GELDİ"

Askon Başkanı Orhan Aydın, fuarın ülke ekonomisi ve tekstil sektörü açısından önemini Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a değerlendirdi. Aydın, Texhibition Fuarı'nın henüz yedinci kez düzenlenmesine rağmen Avrupa'nın en büyük tekstil fuarlarından biri haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. "Texhibition, katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla Avrupa'da dikkat çeken bir konuma ulaştı. Türk tekstil sektörü, ülkemiz ekonomisinin en önemli yapı taşlarından biri. Özellikle istihdama ve ihracata sunduğu katkılarla doğrudan 1 milyon 100 bin kişiye istihdam sağlıyor, dolaylı olarak ise 5 ila 10 milyon kişiyi etkileyen bir sektör konumunda. İhracat açısından da büyük bir değer taşıyan tekstil sektörü, kilogram başına düşen ihracat birim fiyatında 5 dolara kadar ulaşarak diğer sektörlerden ayrışıyor."

Aydın, fuarın her yıl büyüdüğünü ve birçok firmanın katılımcı olabilmek için sıra beklediğini de vurguladı. Avrupa ve dünya genelinden gelen önemli ziyaretçilerle birlikte Türk tekstilinin yüksek teknolojiye sahip bir sektör olarak gelişmekte olan ülkeler tarafından takip edildiğini söyledi.

Askon Başkanı Orhan Aydın: 'Texhibition, Avrupa'nın en büyük tekstil fuarı haline geldi'

TÜRKİYE, TEKSTİL SEKTÖRÜNDE KÜRESEL LİDERLİK YOLUNDA

Aydın, Türkiye'nin Avrupa'da kumaş sektöründe lider, denim alanında ise dünya genelinde dördüncü sırada olduğunu belirtti. "Bugün burada, Türk sanayicilerimizle gurur duyduğumuz bir fuar daha gerçekleştiriyoruz" diyerek, fuarın tekstil sektörünün geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Texhibition İstanbul, Türk tekstil endüstrisinin inovasyon, sürdürülebilirlik ve ihracattaki gücünü sergileyerek sektör profesyonelleri için önemli bir iş platformu olmaya devam ediyor.

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Son Dakika Ekonomi Askon Başkanı Orhan Aydın: 'Texhibition, Avrupa'nın en büyük tekstil fuarı haline geldi' - Son Dakika

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