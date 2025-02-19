ASKON'dan topyekün kalkınma çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

ASKON'dan topyekün kalkınma çağrısı

ASKON\'dan topyekün kalkınma çağrısı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Temsilcisi Yavuz Selim Turan, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğini belirterek, Anadolu'yu odağına alarak, kalkınmayı ve refahı ülkenin tüm sathına yaymaya çalışarak hükümetin hedefleriyle birebir...

19.02.2025 12:56
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Temsilcisi Yavuz Selim Turan, Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğini belirterek, Anadolu'yu odağına alarak, kalkınmayı ve refahı ülkenin tüm sathına yaymaya çalışarak hükümetin hedefleriyle birebir başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin topyekun kalkınması, büyümesi, güçlenmesi hedefiyle Türkiye Yüzyılı vizyonunu ortaya koyduklarını belirten ASKON Erzurum Temsilcisi Yavuz Selim Turan, iş dünyasının yanında olmayı her zaman sürdüreceklerini, durmadan, duraksamadan çalışmaya, üretmeye, devam edeceklerini kaydederek şunları söyledi: "Bu nedenle Türkiyesiz hesaplar boşa çıkacaktır. Bizler bunu bilerek özellikle lojistik alanında yatırımlarımızı artırmalı, bu sektöre de ayrı bir önem vermemiz gereken süreçteyiz. Bu meselenin bilincinde olarak özellikle ülkemizin dış pazarlardaki yerini ve hacmini artırmak adına önemli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda ASKON Bayrağını büyük bir onur ile dalgalandırdığımız Erzurum ilimizde ASKON'umuzu çok daha güçlü bir şekilde temsil etmek üzere çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız."

"Şehrimizin ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşıyacağız"

Yeni dönemde birlikte yol alacakları arkadaşlarıyla birlikte kadim Erzurum ilimize ekonomik ve sosyal olarak katkılarının artarak devam edeceğini ifade eden Turan, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize hedef olarak gösterdiği 'Türkiye Yüzyılı' olarak adlandırdığımız bugünlerde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkararak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek yegane vizyonumuz Milli Teknoloji Hamlesidir. Ülkemiz, üzerindeki ölü toprağını atmış, tüm cihana mazlumların da hamiliğini yaparak insanlık dersleri veren kadim bir medeniyet olduğunu yeniden hatırlatmıştır. ABD, İsrail, Rusya gibi süper güçlerin cirit attığı, taş üstüne taş bırakılmayan Filistin, Gazze başta olmak üzere Suriye'deki mazlumlara sahip çıkarak güven içine almıştır. Kendilerine 'modern' diyen ülkelerin denizlerde ölüme ittiği biçarelere de kucak açarak tüm dünyaya gerçek anlamda medeniyet dersi vermiştir. Bu hamle sayesinde inşallah ekonomimize daha güçlü destek sağlayarak kalkınacağız. Şehrimizin ekonomik potansiyelini daha da ileriye taşıyacak, girişimcilerimize yol gösterecek ve iş dünyasında güçlü iş birlikleri oluşturacak çalışmalar yapacağız. İlk hedefimiz hızlıca teşkilatımızı oluşturmak ve başta Erzurum olmak üzere şehrimize, ülke ekonomimize katkı sağlayacak çalışmalar yapmak. Erzurum'da uzlaşı kültürü ile sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleri ile uyum içerisinde faaliyetler yürüteceğiz. Şehrimize yatırım yapmak isteyen iş insanları ve yatırımcılarımıza rehberlik edeceğiz. Üstlendiğimiz bu onurlu görevin Erzurum'a kıymetli iş insanlarımıza ve sanayicilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. " diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ASKON'dan topyekün kalkınma çağrısı - Son Dakika

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