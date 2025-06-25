ASO Başkanı Ardıç, Odanın haziran ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ASO Başkanı Ardıç, Odanın haziran ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması

25.06.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nin sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek, yüksek katma değerli üretimi hızlandıracak stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim yapan firmalarımız için sağlanan bu...

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yeni Yatırım Teşvik Sistemi'nin sanayinin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek, yüksek katma değerli üretimi hızlandıracak stratejik bir adım olduğunu belirterek, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim yapan firmalarımız için sağlanan bu tür desteklerin geleneksel sektörlerimizi de kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi, üretimin devamlılığı ve rekabetçilik açısından değerli olacaktır." ifadesini kullandı.

ASO'nun haziran ayı meclis ile 2. ve 3. OSB müteşebbis heyet müşterek toplantıları, Oda binasında gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a saldırıları, İran'ın misillemeleri ve ABD'nin müdahil olmasıyla yaşanan sürecin, küresel ölçekte kaygıları zirveye taşıdığını söyledi.

Bu gelişmelerin küresel ekonomiyi de derinden etkilediğine dikkati çeken Ardıç, tedarik zincirlerinde oluşan yeni risklerin ise reel sektörü zor duruma düşürdüğünü bildirdi.

Ardıç, güçlü savunma sanayisinin zorunluluk olduğuna işaret ederek, bu alanda dışa bağımlılığı azaltmanın, yerli üretim odaklı teknolojileri geliştirmenin mevcut dönemde en stratejik adım olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma sanayisinde attığı adımların stratejik bir dönüşümü gösterdiğini dile getiren Ardıç, kamuya ve özel sektöre ait dünya devi Türk şirketlerinin, yüksek teknolojiye dayalı ürünleriyle küresel pazarlarda söz sahibi olduğunu anlattı.

"Sürdürülebilir kalkınma hedefleri için sınai üretimin artması önemli"

Ardıç, nitelikli iş gücünün azalması, makine ve ekipmanların değer kaybı gibi çeşitli nedenlerin ise sanayi sektörünün potansiyel büyüme kapasitesini sınırlandırdığını belirterek, yüksek faiz oranlarının krediye erişimi zorlaştırdığını kaydetti.

Sanayicilerin yatırım gücünü artırmak amacıyla atılan adımları yakından takip ettiklerini vurgulayan Ardıç, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni 'Yatırım Teşvik Sistemi'ni, sanayimizin sürdürülebilir dönüşümünü destekleyecek ve yüksek katma değerli üretimi hızlandıracak stratejik bir adım olarak değerlendiriyoruz. Yeni sistemin, özellikle teknoloji odaklı ve dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlara yönelik seçici yaklaşımı, ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumludur. Reel sektörümüzün finansmana erişim zorluklarına çözüm getirmesi amacıyla verilecek teşvik ve faiz desteklerinin yatırımları yeniden canlandırmasını temenni ediyoruz."

Ardıç, bu yeni sistemin tamamlayıcısı olan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı büyüklüğünün ise 500 milyar liraya çıkarıldığını anımsatarak, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili üretim yapan firmalarımız için sağlanan bu tür desteklerin geleneksel sektörlerimizi de kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi, üretimin devamlılığı ve rekabetçilik açısından değerli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin büyümesine inşaat sektörü ve kısmi zayıflamaya rağmen iç talebin kaynaklık ettiğine dikkati çeken Ardıç, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için sınai üretimin artmasının önemli olduğunu söyledi.

"Yapısal reformlar hızla hayata geçirilmeli"

Ardıç, enflasyonla mücadelede arz yönünün de güçlü tutulmasının en az talep yönetimi kadar önemli olduğuna işaret ederek, enflasyonla mücadele için para politikasında rasyonel adımların atıldığını, maliye politikasından gelecek güçlü desteğin başarıya ulaşmanın anahtarı olacağını dile getirdi.

Sanayicilerin sıklıkla gündeme taşıdığı vize sorununa bir kez daha vurgu yapan Ardıç, "Dış ticaretimizin yarısını gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği ile yaşadığımız vize sorununun artık çözüme kavuşması için tüm taraflar gerekli adımları atmalı ve iş insanlarımızın önündeki engel kalkmalıdır." diye konuştu.

Ardıç, sürdürülebilir büyüme ve orta gelir tuzağından çıkış için enflasyonla mücadele, yatırım ortamı ve iklimi, istihdam piyasası, sosyal yardımlar, eğitim başta olmak üzere birçok alanda yapısal reformların hızla hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından Türk Eximbank temsilcileri, banka tarafından ihracatçılara ve sanayicilere sağlanan desteklere ilişkin oda üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Ankara Sanayi Odası, Seyit Ardıç, Politika, Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Ardıç, Odanın haziran ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu’na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava Ekrem İmamoğlu'na cumhuriyet savcılarına hakaretten yeni dava
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın Birbirlerine para attılar Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Galatasaray Osimhen’e tarih verdi Ya kabul et ya da elveda Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Anlaşma tamam gibi Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere Anlaşma tamam gibi! Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu bombasını patlatmak üzere
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu Üniversiteli Zeynep’ten günlerdir haber yok Annesine attığı mesajdan sonra kayboldu! Üniversiteli Zeynep'ten günlerdir haber yok
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
Fernando Muslera Estudiantes’e imzayı attı Fernando Muslera Estudiantes'e imzayı attı
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu 600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı Prof. Dr. Esat Arslan: İsrail fevkalade yanıldı

12:12
NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı 32 ülkenin lideri aynı karede
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
11:33
Trump: Biz İran’a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı
10:53
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya aldı
10:29
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
09:21
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
Yaylayı bir gecede konteynerler ile doldurdular
18:04
Ali Sowe’un istekleri Gaziantep FK’yi transferden vazgeçirdi
Ali Sowe'un istekleri Gaziantep FK'yi transferden vazgeçirdi
17:55
Fenerbahçe’de Mourinho’dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
Fenerbahçe'de Mourinho'dan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kararı
17:50
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ifşa etti
17:31
İran’da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
17:21
Talisca’nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
Talisca'nın oynamak istediği kulübü açıkladılar
17:08
Zonguldak’ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3’ü ağır 7 kişi yaralandı
Zonguldak'ta bir apartmanda doğal gaz patlaması: 3'ü ağır 7 kişi yaralandı
17:03
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor
16:52
Şota Arveladze Süper Lig’e geri dönüyor 1 yıllık anlaşma sağlandı
Şota Arveladze Süper Lig'e geri dönüyor! 1 yıllık anlaşma sağlandı
16:48
Maaşı da 3 katına çıkacak Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Maaşı da 3 katına çıkacak! Dünya devinden milli yıldızımıza 5 yıllık yeni sözleşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 13:30:33. #7.13#
SON DAKİKA: ASO Başkanı Ardıç, Odanın haziran ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.