ASO Başkanı Özdebir'den gençlere "girişimci ve yenilikçi olun" tavsiyesi - Son Dakika

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, gençlere hitaben, "Teknolojiyi takip eden, gelişmelere hakim genç dimağlar ekonomik yaşamda yerlerini aldıkça firmalarımız rekabetçi olmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomimizin genelindeki rekabetçilik düzeyi de yükselecektir." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdebir, Ufuk Üniversitesi tarafından video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen "Üçüncü Geleneksel Ufuk'ta Kariyer Buluşmaları" etkinliğine konuk oldu.

Özdebir, buradaki konuşmasında, 250 yıllık ekonomi tarihindeki değişim ve dönüşüm hızının, bu dönemdeki kadar yüksek olmadığını belirtti.

Bu gelişmenin yaşanmasında yalnızca insan zekasının değil makine zekasının da devreye girmesinin etkisi olduğunu vurgulayan Özdebir, yapay zeka sürecinin nereye kadar gideceğinin bilim insanları arasında önemli bir tartışma konusu olduğunu ifade etti.

Özdebir, Z kuşağını teknolojik temelli bir dünyanın beklediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dönüşümü okuyabilen, düşünen beyinler için çok büyük fırsatların olduğu bir dünya. Sizleri çepeçevre saran, temel düşünce kalıplarının dışına çıkmayı başarabildiğiniz, ana düşünce akımlarının etkisinden kendinizi sıyırıp özgürce düşünebildiğiniz nispette ön plana çıkacağınız bir ekosistemdeyiz. Bunun için sizlere ilham veren ya da hayal gücünüzü çalıştıran her şeyden ve her konudan almak gerekiyor. Özgünlük, paha biçilemez. Önemli olan bir şeyleri nereden aldığınız değil, nereye götürdüğünüzdür. 'Başımıza icat çıkarma' sözü eskide kaldı. İnanıyorum ki siz gençler, koşullar ve durum her ne olursa olsun bunları başarabilecek azim ve kararlılıkta olacaksınız."

" Türkiye, teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapmalı"

Bugünün ekonomi anlayışında "yüksek ve sürdürülebilir büyümenin" en temel anahtarlarından birinin hızlı büyüyen, teknoloji startupları olduğunu belirten Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması ve belirlenen ekonomik hedeflere ulaşması için orta teknoloji segmentinden yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini vurguladı.

Özdebir, yüz tanıma, siber güvenlik, bulut teknolojileri, nesnelerin interneti gibi pek çok yenilikçi alandaki gelişmelerin temelinde hızlı büyüyen KOBİ'lerin olduğunu ifade etti.

ASO Başkanı Özdebir, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Hızlı büyüyen KOBİ'leri yenilikçi genç girişimciler kuruyor. Bu noktada hiç kaybetmemeniz gereken iki temel kavram, girişimcilik ve yenilikçiliktir. Bu kavramlar, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek, yön verecek stratejik önemde kavramlardır. Türkiye'de bu kavramların konuşulmadığı, tartışılmadığı sürece sürdürülebilir refah seviyemizi artırmamız mümkün görünmemektedir. Teknolojiyi takip eden, gelişmelere hakim genç dimağlar ekonomik yaşamda yerlerini aldıkça yalnızca firmalarımız rekabetçi olmakla kalmayacak aynı zamanda ekonomimizin genelindeki rekabetçilik düzeyi de yükselecektir."