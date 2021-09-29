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ASO Başkanı Özdebir'den Merkez Bankasına çağrı Açıklaması - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir'den Merkez Bankasına çağrı Açıklaması

29.09.2021 11:38
ASO Başkanı Özdebir'den Merkez Bankasına çağrı Açıklaması, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankasının faiz indirimine odaklanmaktan ziyade enflasyona odaklanmasının ekonomi açısından daha sağlıklı olacağına inandığını bildirdi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Merkez Bankasının faiz indirimine odaklanmaktan ziyade enflasyona odaklanmasının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından daha sağlıklı olacağına inandığını bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO'nun eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Burada değerlendirmelerde bulunan ASO Başkanı Özdebir, yüksek faiz ortamında özel sektörün yatırım ve üretim imkanlarının azaldığını, sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Türk lirasına güven algısını oluşturacak ortam ve politikaların ivedi şekilde devreye girmesi gerektiğine işaret eden Özdebir, "Kısa dönemde, bu politika tercihiyle sağlanacak iyileşmeyle orta ve uzun vadeli politikalar ortaya koyup, üretim ekonomisine ivedilikle geçmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Özdebir, enflasyon ekonominin en önemli gündem maddesi olmaya devam ederken, gıda itişli fiyat artışlarının da enflasyonun yükselmesine neden olduğuna dikkati çekerek, enflasyon düşüşü için para politikasında gerektiği kadar sıkılaştırmanın devam etmesi gerektiğini savundu.

Merkez Bankasının finansal istikrara odaklanması ve ekonomide para politikasının maliye politikasını destekleyici olduğu bir sistemin kurgulanmasının daha sağlıklı sonuç vereceğini belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"Geçen hafta yapılan para politikası kurulu sonucunda politika faizi yüzde 19 seviyesinden 100 baz puanlık azalışla yüzde 18 seviyesine indirilmiştir. Merkez Bankasının, faiz indirimi gerekçelerinden birisi olan, 'parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladı' ifadesi doğru olmakla birlikte, enflasyon eğilimlerinin bozulduğu ve enflasyon beklentilerinin kötü olduğu bir ortamda, faiz seviyesi düşse dahi üretim ve yatırım açısından hızlı bir etkinin olacağını zannetmiyorum. Ayrıca Merkez Bankasının önümüzdeki toplantılarda alacağı kararlar da önemli bir belirsizlik olarak karşımızda duruyor. Bu süreçte, Merkez Bankasının para politikasında öngörülebilirliği olan bir politika tercihini ortaya koyması gerektiğini düşünüyorum. Merkez Bankasının faiz indirimine odaklanmaktan ziyade enflasyona odaklanmasının ekonomi açısından daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Merkez Bankasının ekonominin kurallarına göre faiz düşüşüyle gevşek bir para politikasına geçiş sinyali gibi gözükse de diğer taraftan zorunlu karşılık oranı ve reeskont ile ilgili yapmış olduğu daraltıcı politika tercihleri ile bir nevi para politikası tercihinde bir dengelenme sağlamıştır."

ASO Başkanı Özdebir'den Merkez Bankasına çağrı Açıklaması
ASO Başkanı Özdebir'den Merkez Bankasına çağrı Açıklaması
ASO Başkanı Özdebir'den Merkez Bankasına çağrı Açıklaması

Ankara Sanayi Odası, ASO Başkanı, Enflasyon, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir'den Merkez Bankasına çağrı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ASO Başkanı Özdebir'den Merkez Bankasına çağrı Açıklaması - Son Dakika
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