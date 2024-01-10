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ASO Başkanı Seyit Ardıç, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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ASO Başkanı Seyit Ardıç, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ardıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'haber', 'çevre ve yaşam', 'spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
10.01.2024 - 09:33,
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ardıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz Birimiz İçin" adlı fotoğrafını seçen Ardıç, "Asrın felaketinde, askeri, AFAD görevlisi ve sivil vatandaşı ile koordinasyon içinde çalışılmasıyla, dayanışmayı bana göre en iyi gösteren fotoğraf." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Kardeşe Son Dokunuş" adlı fotoğrafını seçti.

"Çevre-yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" adlı fotoğrafı ile Burak Akbulut'un "Boğanın Öfkesi" adlı fotoğrafına oy veren Ardıç, "Yoldaş" fotoğrafının, memleketi Tunceli'de çekilmiş olduğunu söyledi. Ardıç, söz konusu fotoğrafta bir köpeğin soğuk havaya rağmen insana duyduğu sadakatin öne çıktığını dile getirdi.

Ardıç, "haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından ise Emin Sansar'ın "Zaman Yolculuğu" adlı fotoğrafını tercih etti.

Fotoğrafa ilişkin değerlendirme yapan Ardıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı Samsun'dan Ankara'ya gelişinde kullandığı arabanın bir benzeri ile hemen arkasında yer alan Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin ürettiği yerli otomobil Togg'un kendisini etkilediğini söyledi.

Ardıç, "spor" kategorisindeki fotoğrafları da inceleyerek, Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı yenerek tarihinde ilk kez şampiyon olduğu söz konusu fotoğrafı değerlendiren Ardıç, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk'ün kızlarının bize yaşattığı gururu hissettiren bir kare." dedi.

Kaynak: AA
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Ankara Sanayi Odası, Seyit Ardıç, Gazze, Kültür Sanat, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Seyit Ardıç, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


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