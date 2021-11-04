Üye Girişi
ASO, Glasgow'daki iklim zirvesinde yeşil dönüşüm projelerini anlattı - Son Dakika

ASO, Glasgow'daki iklim zirvesinde yeşil dönüşüm projelerini anlattı

04.11.2021 10:36
ASO, Glasgow'daki iklim zirvesinde yeşil dönüşüm projelerini anlattı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı ve ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seyit Ardıç, çevre ve yeşil dönüşüm konusunda sanayi sektöründeki çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, "Uzun vadeli hedeflere odaklanan, topluma faydayı gözeten ve bilim temelli hedeflerle...

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı ve ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Seyit Ardıç, çevre ve yeşil dönüşüm konusunda sanayi sektöründeki çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, "Uzun vadeli hedeflere odaklanan, topluma faydayı gözeten ve bilim temelli hedeflerle azaltım çalışmalarını yapılandıran bir sanayi için tüm paydaşlarımızla eş güdümle ve iş birliği içinde çalışmaya ASO 2. OSB olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP26) etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliğine Sektörel Yaklaşımlar Paneli"nde, yeşil dönüşüm ve çevreye ilişkin yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İklim değişikliğiyle mücadelede, sanayide enerji tüketimini ve süreç emisyonlarını azaltacak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yenilenebilir kaynak kullanımının artırılması gerektiğini vurgulayan Ardıç, ham madde tüketiminde verimlilik için sanayide çevreye duyarlı üretim modelleriyle geri dönüşüm ve sıfır atık yöntemlerinin kullanılması gerektiğini bildirdi.

Ardıç, düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde, Türk sanayicisinin rekabet gücünün korunması gerektiğine işaret ederek, riskleri yönetmek ve kaçınmak noktasında performanslarını geliştirmek ve geçiş dönemi fırsatlarını yakalamak üzere hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti. Çevre ve yeşil dönüşüm konusunda sanayinin önemine dikkati çeken Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"OSB modelinin çevre odaklı sürdürülebilir ekonomik büyüme yolunda, sanayicilerin önemli bir destekçisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü OSB'ler, sanayi tesislerinin tek başına üstlenemeyecekleri su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı, arıtma tesisi gibi yatırım ve işletme maliyeti yüksek hizmetleri sunarak çevre kirliliğinin önlenmesine çok önemli bir katkıda bulunuyor."

"Bölgemizde ekolojik sanayi kültürünü oluşturmayı planlıyoruz"

Ardıç, yaklaşık 600 hektar alanda 307 sanayi parseli bulunan ASO 2. OSB'de aktif olarak 130 üretim tesisine hizmet verdiklerini aktardı. Bu tesislerin camdan makineye, tıbbi ürünlerden tekstil sektörüne kadar birçok alanda faaliyet göstererek binlerce kişiye istihdam sağladığı bilgisini veren Ardıç, "Yatırımcılarımızı vizyoner bir hedef doğrultusunda yönlendirerek bölgemizde ekolojik sanayi kültürü oluşturmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardıç, yeşil yönetim bilinciyle ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerin getirdiği riskleri iyi yönetip, fırsatları doğru değerlendirerek sanayicilere uzun vadeli fayda sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Bu bağlamda, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın açıklanmasıyla birlikte, bu konudaki gelişme ve düzenlemeleri yakından takip ettiklerini belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"Bölgemizdeki sanayicilerin ham madde kullanımı, atık yönetimi, emisyon, su ve atık su yönetimi konularında ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre değerlendirmelerini içeren çevresel durum raporlarını hazırlıyoruz. Bu raporlar karbon ve su ayak izi hesaplamalarını ve tesislerin yeşil dönüşüm için yatırım ihtiyaçlarını da içerecek şekilde hazırlanıyor. Projemizle sanayicilerimizin bilime dayalı hedefler belirlemelerini sağlayarak düşük karbon ekonomisine geçişte önemli bir rekabet avantajı elde etmelerini ve enerji verimliliği, yeşil altyapı, gelişmiş su döngüselliği, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları hayata geçirerek ASO 2 OSB'nin Yeşil OSB'ye dönüşümünün sağlanmasını hedefliyoruz."

Ardıç, "Sanayinin Yeşil Rotası" projelerinin Türkiye'deki diğer OSB'lere öncülük edeceğine ve yeşil dönüşüm yolunda bu bölgelerin önemini vurgulayacağını bildirdi.

OSB'lerin iklim değişikliğiyle mücadele sürecinde bir paydaş olarak kabul edilmesi, finansal ve teknolojik transfer olanaklarının artırılması, uluslararası iş birliği çerçevesinin güçlendirilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Ardıç, "Uzun vadeli hedeflere odaklanan, topluma faydayı gözeten ve bilim temelli hedeflerle azaltım çalışmalarını yapılandıran bir sanayi için tüm paydaşlarımızla eş güdümle ve iş birliği içinde çalışmaya ASO 2. OSB olarak hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi, Ankara Sanayi Odası, geri dönüşüm, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO, Glasgow'daki iklim zirvesinde yeşil dönüşüm projelerini anlattı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 10:46 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti 10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti Türkiye'de de görülen Mu varyantı aşıya karşı bile 9 kat dirençli çıktı 10:33 Türkiye'de de görülen Mu varyantı aşıya karşı bile 9 kat dirençli çıktı
Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı 10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki 10:30 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor 10:25 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor 10:13 Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği 09:15 ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği

Son Dakika Haberleri
10:45 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi
10:43 Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu
10:39 Moody's, Türkiye için büyüme tahminlerini yükseltti
10:33 Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor
10:32 Başak Demirtaş'tan ekonomi yorumu: Paramızın değeri yüzde 300 azaldı
10:32 Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor
10:29 Gaziantep Üniversitesi kız öğrenci yurdunda çıkan yemeklere ve yurt ücretlerine tepki
10:26 MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı
10:24 Kim Jong-un ülkede, ailesine ait bütün fotoğrafları kaldırtıyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi Fal ve büyü yalanıyla 625 lira dolandıran kadına 5 yıl hapis cezası verildi         
10:48
Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu Ruggs, genç kadının feci şekilde can vermesine neden oldu         
10:43
"Karım beni aldatıyordu" diyen katil koca, delil olarak gösterdiği mesajları aslında kendisi atmış         
10:34
Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor Son Dakika: Dolar 9,69'dan işlem görüyor         
10:33
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine 125 milyon lira dağıttı         
10:15
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı MasterChef'te Somer Sivrioğlu maaş krizi iddialarını yalanladı         
09:11
Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti Sosyal medyadan Abdullah Çatlı'ya sansür! Kızı, ölüm yıl dönümünde isyan etti         
01:05
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı         
16:31
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı         
15:17
Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlandığını öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 10:52:24. #1.11#
SON DAKİKA: ASO, Glasgow'daki iklim zirvesinde yeşil dönüşüm projelerini anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement