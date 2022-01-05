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ASPİLSAN Enerji Li-iyon Pil Üretim Tesisi makine sistemleri Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

ASPİLSAN Enerji Li-iyon Pil Üretim Tesisi makine sistemleri Türkiye'ye getirildi

05.01.2022 11:15
ASPİLSAN Enerji Li-iyon Pil Üretim Tesisi makine sistemleri Türkiye'ye getirildi

ASPİLSAN Enerji tarafından Kayseri'de kurulacak olan Türkiye ve Avrupa'nın ilk lityum iyon silindirik pil üretim tesisinin makine, ekipman ve yardımcı sistemleri kente ulaştırıldı.

ASPİLSAN Enerji tarafından Kayseri'de kurulacak olan Türkiye ve Avrupa'nın ilk lityum iyon silindirik pil üretim tesisinin makine, ekipman ve yardımcı sistemleri kente ulaştırıldı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla proje bazlı devlet yardımı verilmesi uygun görülen ASPİLSAN Enerji Li-iyon Pil Üretim Tesisinin makine sistemleri üretiminin Güney Kore'de tamamlandığını belirtti.

Eylül ayında ASPİLSAN Enerji mühendislerinin de katılımıyla makinelerin fabrika kabul testlerinin titizlikle yapıldığını bildiren Özsoy, 2 Aralık 2021'de Güney Kore'den yola çıkarılan makine sistemlerinin 3 Ocak 2022'de Türkiye'ye ulaştığını, toplam 79 konteynerin Kayseri'ye getirildiğini ifade etti.

ASPİLSAN Enerji olarak kuruldukları tarihten bugüne kadar ülkenin teknoloji ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Özsoy, şu bilgileri verdi:

"ASPİLSAN Enerji, bu yeni yatırımıyla birlikte bölgede tek pil hücresi üreten şirket haline gelecektir. Bu konuda da dışa bağımlılığımız sona erecek ve tamamen milli teknolojiyle yerli üretim yapar hale geleceğiz. Yatırımımızla ülkemiz bu teknolojide ilk adımlarını atmış, yeni çağa başlamış olacaktır. Üretilen her teknolojik ürünün bir parçası niteliğindeki pil ve bataryaların ülkemizde üretiliyor ve teknolojisinin gelişiyor olması, bizim bu kritik bileşen konusunda dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracak ve cari açığın azaltılmasında önemli bir adım olacaktır. Zaman içinde de maliyet azaltıcı tedbirler geliştirmek suretiyle çok daha rekabetçi duruma gelmeyi ve yıllık 220 MWh üretim kapasitesiyle dışa bağımlılığı azaltmayı planlamaktayız."

Türkiye lityum-iyon pil teknolojisiyle tanışıyor

Özsoy, ASPİLSAN Enerji olarak bu yatırımların ülkeye nikel-manganez-kobalt (NMC) kimyasında ve silindirik tipte pil tasarımı geliştirilmesi ve üretim metodolojisine yönelik teknoloji kazandırmış olacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Nisan ayı sonu gibi seri üretime başlayacak olan 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip lityum iyon pil üretim tesisimizle ülkemiz lityum-iyon teknolojisiyle tanışacak ve üretimini gerçekleştirecektir. Lityum iyon pil üretim tesisimizde hem savunma sanayi hem de diğer sektörlerin ihtiyacı olan batarya sistemlerinin üretiminde kullanılan hücreleri üretmiş olacağız. Üreteceğimiz hücrelerle telsiz, silah sistemleri, gece görüş, jammer batarya sistemleri ve bunların yanında e-bisiklet, e-scooter, telekom bataryaları, robotik sistem bataryaları, medikal bataryaları, ev araçları bataryaları ve enerji depolama sistemleri gibi diğer sektörlerde kullanılan bataryaların üretilmesi de mümkün olacaktır. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk lityum iyon silindirik pil seri üretim tesisi olacak ASPİLSAN Enerji olarak ülkemizin gücüne güç katmanın verdiği gururla çalışmalarımızın hız kesmeden devam edeceğini belirtmek isterim."

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Güney Kore, Kayseri, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASPİLSAN Enerji Li-iyon Pil Üretim Tesisi makine sistemleri Türkiye'ye getirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ASPİLSAN Enerji Li-iyon Pil Üretim Tesisi makine sistemleri Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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