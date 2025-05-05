Astımda Hasta-Hekim İşbirliği Önemli - Son Dakika
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Ekonomi

Astımda Hasta-Hekim İşbirliği Önemli

Prof. Dr. Bülent Bozkurt, astım tedavisinde hasta-hekim işbirliğinin ve inhaler eğitiminin önemini vurguladı.

05.05.2025 12:06
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Lokman Hekim Sağlık Grubu İmmünoloji Alerji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Bozkurt, astım tedavisinde hasta-hekim işbirliğinin önemine işaret ederek, tedavi sürecinin, düzenli takip, doğru ilaç kullanımı ve çevresel tetikleyicilerden korunmayla başarılı olacağını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Bozkurt, Dünya Astım Günü dolayasıyla değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın temasının "Astımda inhaler tedavi: Ne kadar doğru o kadar etkili" olarak belirlendiğini kaydeden Bozkurt, bu kapsamda hekimler, eczacılar, hemşireler ve hastalara yönelik inhaler tedavi eğitimlerinin ön planda tutulduğunu kaydetti.

Bozkurt, dünya genelinde 260 milyondan fazla insanı etkileyen astımın, bulaşıcı olmayan en yaygın kronik hastalıklardan biri olduğunu vurgulayarak, "Her yıl dünya genelinde 450 binden fazla kişi astım nedeniyle yaşamını yitiriyor. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde inhaler ilaçlara erişimde yaşanan zorluklar ya da maliyetin yüksekliği, hastaların tedaviye ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu da astımın kontrol altına alınamamasına ve önlenebilir ölümlere neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Astımın akciğerlerdeki hava yollarında mikrobik olmayan iltihaplanma sonucu ortaya çıktığını, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini aktaran Bozkurt, Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, erişkinlerde astım görülme sıklığının yüzde 2 ila yüzde 10, çocuklarda ise yüzde 0,7 ila yüzde 21 arasında değiştiğini ifade etti.

"Hastaların inhaler cihazları nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri çok önemli"

Bozkurt, astım tedavisinde ilaçların çoğunlukla nefes yoluyla uygulandığını kaydederek, "İnhaler ilaçlar doğru teknikle kullanılmazsa, akciğerlere yeterli miktarda ulaşamaz ve tedavi başarısız olur. Bu yüzden hastaların inhaler cihazları nasıl kullanacaklarını öğrenmeleri ve doktor kontrolünde tekniklerini sık sık gözden geçirmeleri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle sprey formundaki ilaçların kullanımında doğru nefes alma ve tutma tekniklerinin uygulanması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, kortizon içeren ilaçlardan sonra ağız ve boğazın mutlaka suyla çalkalanması gerektiğini aktardı.

Bozkurt, hastaların astımı tanıması ve tedavi sürecinde aktif rol almasının, tedavi başarısını artırdığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Astımın ne olduğu, nelerden kaçınılması gerektiği, ilaçların nasıl kullanıldığı gibi konularda eğitim alan hastaların hastalığı daha iyi yönettiği görülüyor. Bu doğrultuda her yıl Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği gibi kurumlar tarafından Dünya Astım Günü kapsamında çeşitli eğitim ve farkındalık toplantıları düzenleniyor."

Astım tedavisinde hasta-hekim işbirliğinin önemine işaret eden Bozkurt, tedavi sürecinin düzenli takip, doğru ilaç kullanımı ve çevresel tetikleyicilerden korunmayla başarılı olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

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