Astor Enerji, ISO 14644-1 Sertifikası Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Astor Enerji, ISO 14644-1 Sertifikası Aldı

Astor Enerji, transformatör ve anahtarlama ürünleri için ISO 14644-1 sertifikasını başarıyla aldı.

20.12.2024 09:47
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Türkiye'de sektöründe lider Astor Enerji AŞ, transformatör ve anahtarlama ürünlerinin kalitesini ölçen partikül ölçüm testlerini başarıyla tamamlayarak, uluslararası geçerliliğe sahip ISO 14644-1 temiz/hijyenik alan sertifikasını almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji AŞ, transformatör ve anahtarlama ürünlerinin kalitesini değerlendiren partikül ölçüm testlerini başarıyla tamamladı.

Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip ISO 14644-1 sertifikasını almaya layık görülürken, bu sertifikayla başta bobin sarımı olmak üzere Astor Enerji AŞ'nin genel üretim süreçlerinin uluslararası hijyen ve kalite standartlarına uygun olduğu kanıtlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji AŞ Genel Müdürü Hakan Ünsal, "Dünya çapındaki müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunuyor, bu doğrultuda çalışmalarımızı daha da artırıyoruz. Aldığımız bu önemli sertifika, ekibimizin özverili çalışmalarının bir göstergesidir. Zorlu ve önemli testleri başarıyla geçerek, altyapımızın uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha kanıtlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Sektördeki liderliğini bir kez daha pekiştiren Astor Enerji, bu başarıyla hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki projelerinde kalite odaklı yaklaşımını sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Astor Enerji, ISO 14644-1 Sertifikası Aldı - Son Dakika

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