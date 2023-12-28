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Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi Trabzon Limanı'na demir attı - Son Dakika
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Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi Trabzon Limanı'na demir attı

Rusya'dan direkt olarak Samsun'a ardından da Trabzon'a gelen Astoria Grande adlı kruvaziyer gemisi, Trabzon Limanı'na demir attı. Gemide yüzlerce Rus turist ve 400'ün üzerinde personel bulunuyor. Gemiyi kullanan Rus turistler, Trabzon'un tarihi yerlerini gezip alışveriş yapıyor.

Astoria Grande isimli kruvaziyer gemisi Trabzon Limanı\'na demir attı
28.12.2023 - 12:55,  Güncelleme: 12:57
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Astoria Grande isimli kruvaziyer gemi, ilk kez Rusya'dan direkt olarak Samsun'a ardından da Trabzon'a gelerek limana demir attı.

Trabzon kruvaziyer gemi ile şehre gelen Rus turistleri ağırlıyor. Bu yıl içerisinde Trabzon'a yaklaşık 15 sefer yapan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi Trabzon Limanına demir atarken, gemide yüzlerce Rus turist ve 400'ün üzerinde personel bulunuyor.

Karadeniz Limanlarını adeta mesken tutan 'Astoria Grande' adlı kruvaziyer gemisi ile şehre gelen Rus turistler Trabzon'un tarihi yerlerini gezerek şehir merkezinde alış veriş yapıyor. Adeta Trabzon Limanı'nı kaplayan Palau bayraklı 11 katlı, 193 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Astoria Grande' adlı yolcu gemisi bu akşam saatlerinde Trabzon Limanı'ndan ayrılacak. - TRABZON

Kaynak: İHA
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